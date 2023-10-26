«Написали кучу жалоб». Омскую студентку увезла скорая после обеда в столовой училища

Они написали как минимум три заявления руководителю СП СПО ОМУЖТ Виктору Усачеву по поводу работы столовой в учреждении. К жалобе были приложены фотографии салатов. На контейнерах указано, что блюда на витринах приготовили еще 12 дней назад. Также на одном из снимков видно, что неприкрытая выпечка в столовой содержится не в холодильных камерах, а просто на столе. Кроме того, в помещении присутствует постоянно неприятный запах. При этом стоимость обеда завышена в сравнении с другими колледжами, замечают студенты.