«Написали кучу жалоб». Омскую студентку увезла скорая после обеда в столовой училища

Posted Вчера, 12:26
Published Вчера, 12:26
Modified Вчера, 12:29
Updated Вчера, 12:29
В редакцию Города55 поступила жалоба от омичей. Они рассказали о качестве еды в омском медицинском училище железнодорожного транспорта. Обучающиеся здесь постоянно жалуются на недомогание после посещений столовой.
В образовательном учреждении есть островок питания от ИП Чумакова Наталья Владимировна, сообщает источник. На днях студентке после обеда пришлось вызвать скорую помощь. Девочку забрали в больницу с острым отравлением.
«Администрация бездействует, качество еды оставляет желать лучшего. Мы уже не знаем, что делать. Написали кучу жалоб», — сообщили нам омичи.
Они написали как минимум три заявления руководителю СП СПО ОМУЖТ Виктору Усачеву по поводу работы столовой в учреждении. К жалобе были приложены фотографии салатов. На контейнерах указано, что блюда на витринах приготовили еще 12 дней назад. Также на одном из снимков видно, что неприкрытая выпечка в столовой содержится не в холодильных камерах, а просто на столе. Кроме того, в помещении присутствует постоянно неприятный запах. При этом стоимость обеда завышена в сравнении с другими колледжами, замечают студенты.
Обратившиеся в редакцию надеются на реакцию Роспотребнадзора и городской администрации.