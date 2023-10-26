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Posted Вчера, 12:26

Published Вчера, 12:26

Modified Вчера, 12:29

Updated Вчера, 12:29

В омском училище студентку увезли по скорой после обеда в местной столовой

«Написали кучу жалоб». Омскую студентку увезла скорая после обеда в столовой училища

26 октября 2023, 12:26
Фото: предоставлено Городу55

В омском училище студентку увезли по скорой после обеда в местной столовой

На питание в образовательном учреждении жалуются сразу несколько человек.

В редакцию Города55 поступила жалоба от омичей. Они рассказали о качестве еды в омском медицинском училище железнодорожного транспорта. Обучающиеся здесь постоянно жалуются на недомогание после посещений столовой.

В образовательном учреждении есть островок питания от ИП Чумакова Наталья Владимировна, сообщает источник. На днях студентке после обеда пришлось вызвать скорую помощь. Девочку забрали в больницу с острым отравлением.

«Администрация бездействует, качество еды оставляет желать лучшего. Мы уже не знаем, что делать. Написали кучу жалоб», — сообщили нам омичи.

Они написали как минимум три заявления руководителю СП СПО ОМУЖТ Виктору Усачеву по поводу работы столовой в учреждении. К жалобе были приложены фотографии салатов. На контейнерах указано, что блюда на витринах приготовили еще 12 дней назад. Также на одном из снимков видно, что неприкрытая выпечка в столовой содержится не в холодильных камерах, а просто на столе. Кроме того, в помещении присутствует постоянно неприятный запах. При этом стоимость обеда завышена в сравнении с другими колледжами, замечают студенты.

Обратившиеся в редакцию надеются на реакцию Роспотребнадзора и городской администрации.

Минималистичный обед. Омичи пожаловались на скудное питание в школьной столовой
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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Отравление#Жалобы студентов#Столовая#Алина Ясинская
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