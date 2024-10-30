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Городская елка

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2024
Ледяные горки, крепость и фигуры: где этой зимой покататься омичам
30 октября, 08:03
Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска
25 октября, 07:55
В Омске главная городская елка откроется за три дня до Нового года
22 октября, 06:03
2023
«Горки, игры, сувениры». В Омске открылась главная городская елка
Мероприятие прошло на территории Омской крепости, с предстоящим праздником гостей поздравил мэр города Сергей Шелест.
28 декабря 2023, 13:09
Хоценко рассказал, что на выставке «Россия» в Москве украсили омскую новогоднюю елку
Всего на выставке 89 елей — по числу субъектов страны.
6 декабря 2023, 03:00
Главная городская елка, скорая после обеда и пистолет из маркетплейса. Омск сегодня
26 октября 2023, 13:54
2022
Сразу две омские елки отметились в антирейтинге праздничных деревьев
«Какая жизнь, такая и елка». Омску не повезло дважды попасть в неприятный топ. «Первенство» по России взяла скандальная елка в Амурском поселке.
28 декабря 2022, 11:08

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