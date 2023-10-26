Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 08:50

Published Вчера, 08:50

Modified Вчера, 08:54

Updated Вчера, 08:54

Иллюстрация

Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми

26 октября 2023, 08:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области воспитанница детдома угрожала сверстникам пистолетом

Кроме побоев и издевательств, воспитанница большеуковского дома детства стреляла в подростков из пневматического оружия.

Кроме того, летом 2023 года 16-летняя девочка уже была судима за кражу. В это же время судебные приставы оформили производство о взыскании 81 тысячи рублей, вероятно, связанное именно с этим преступлением.

Помимо нарушения закона вне стен учреждения, воспитанница избивала и всячески издевалась над сверстниками, заставляя их мыть унитазы руками и не только. Более того, в сентябре этого года она купила оружие — пневматический пистолет — и с помощью него продолжала держать в страхе детей. Со слов девочки, пистолет она приобрела через интернет-магазин, эта информация сейчас проверяется.

От действий девочки пострадало не менее пяти воспитанников учреждения, в возрасте от 13 до 16 лет, сообщил источник Города55, знакомый с ситуацией.

Напомним, что уголовное дело в отношении 16-летней воспитанницы детдома завели сотрудники следственного управления. Сейчас расследование дела продолжается, проводятся допросы несовершеннолетних и работников учреждения. Девочка, которая систематически терпела насилие со стороны обвиняемой, уже переведена в другое учреждение.

В Омской области воспитанница детского дома била и стреляла в своих сверстников
Узнать подробнее
Омскую девочку, над которой издевались в детском доме, перевели в другой интернат
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Избиение детей#Дети, подростки#Дети-сироты#Детский дом#Несовершеннолетние дети#Издевательство над ребенком#Новости#Насилие над детьми#Побои#Насилие над несовершеннолетними#Насилие#Анастасия Баянова#Детдом
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43