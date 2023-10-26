Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми

Posted Вчера, 08:50
Published Вчера, 08:50
Modified Вчера, 08:54
Updated Вчера, 08:54
Кроме того, летом 2023 года 16-летняя девочка уже была судима за кражу. В это же время судебные приставы оформили производство о взыскании 81 тысячи рублей, вероятно, связанное именно с этим преступлением.
Помимо нарушения закона вне стен учреждения, воспитанница избивала и всячески издевалась над сверстниками, заставляя их мыть унитазы руками и не только. Более того, в сентябре этого года она купила оружие — пневматический пистолет — и с помощью него продолжала держать в страхе детей. Со слов девочки, пистолет она приобрела через интернет-магазин, эта информация сейчас проверяется.
От действий девочки пострадало не менее пяти воспитанников учреждения, в возрасте от 13 до 16 лет, сообщил источник Города55, знакомый с ситуацией.
Напомним, что уголовное дело в отношении 16-летней воспитанницы детдома завели сотрудники следственного управления. Сейчас расследование дела продолжается, проводятся допросы несовершеннолетних и работников учреждения. Девочка, которая систематически терпела насилие со стороны обвиняемой, уже переведена в другое учреждение.