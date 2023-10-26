Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми

Помимо нарушения закона вне стен учреждения, воспитанница избивала и всячески издевалась над сверстниками, заставляя их мыть унитазы руками и не только. Более того, в сентябре этого года она купила оружие — пневматический пистолет — и с помощью него продолжала держать в страхе детей. Со слов девочки, пистолет она приобрела через интернет-магазин, эта информация сейчас проверяется.