Белок, клетчатка и насыщенные жиры. Стало известно, что лучше есть перед тренировкой

Утром перед тренировкой и вообще следует сделать завтрак с включением сложных углеводов. Они долго перевариваются, энергия еще несколько часов расходится по организму. Это различные крупы, в том числе овсянка. Могут быть цельнозерновые тосты. К ним, конечно, лучше добавить природные белки. Допустим, омлет, творог. Приемлемо съесть кусочек сыра на завтрак. Тем самым с утра можно пополнить запас незаменимых аминокислот.