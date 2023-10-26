Белок, клетчатка и насыщенные жиры. Стало известно, что лучше есть перед тренировкой

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Вчера, 15:26
Updated Вчера, 15:26
Многие задаются вопросами питания перед тренировками. Непонятно, стоит ли заниматься фитнесом натощак или с полным желудком. Оба варианты неверны, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экспертов в области питания. Важно в этом случае правильно поесть.
Полезным будет выпить за пару часов до тренировки около 500 мл чистой негазированной воды. Таким образом будет ускорен метаболизм, повысится работоспособность, а также сформируется хорошая защита от обезвоживания. Перед разминкой или сразу после занятия можно выпить ВССА (аминокислоты лейцин, изолейцин и валин). Этот комплекс витаминов поможет защитить мышцы, повысить выносливость.
По обновленным данным тренеров, есть перед занятием можно как за несколько часов, так и даже за полчаса. В идеале, конечно, промежуток между приемом пищи и фитнесом должен составлять два-три часа.
Перед тренировкой для похудения советуют употреблять:
Для набора мышечной массы отлично перед фитнесом подойдет:
Утром перед тренировкой и вообще следует сделать завтрак с включением сложных углеводов. Они долго перевариваются, энергия еще несколько часов расходится по организму. Это различные крупы, в том числе овсянка. Могут быть цельнозерновые тосты. К ним, конечно, лучше добавить природные белки. Допустим, омлет, творог. Приемлемо съесть кусочек сыра на завтрак. Тем самым с утра можно пополнить запас незаменимых аминокислот.
Днем к белку, углеводам спортсмену стоит добавить жиры для сытости. Для интенсивной дневной тренировки на обед подойдет говядина, рыба, макароны из твердых сортов пшеницы, овощной бульон. Сразу, конечно, заниматься не стоит, лучше сделать перерыв, как советуют тренеры.
В вечернее время на ужин для восполнения энергии необходимо поесть что-то более плотное, насыщенное белком и клетчаткой. Например, куриная грудка или рыба с овощами.
Если важно восполнить потерянную в течение дня энергию, тогда ужин должен быть более плотным, в основном белковым с добавлением клетчатки. Например, куриная грудка или рыба с овощами.