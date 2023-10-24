Диетолог рассказала о продуктах, которые вызывают зависимость

Posted 24 октября, 11:58
Published 24 октября, 11:58
Modified 24 октября, 12:00
Updated 24 октября, 12:00
Диетолог Елена Соломатина прокомментировала NEWS.ru то, какие продукты больше всего вызывают привыкание у человека. В этом числе оказалась высокоэнергетическая еда.
Она содержит соль, глюконат натрия, крахмал и сахар. Они в свою очередь стимулируют в организме гормоны удовольствия. В первую очередь это чипсы, фастфуд и кондитерские изделия. Также в список попала копченая колбаса.
Газированная вода при этом вместе с моментальной энергией раздражает стенки желудка. Вообще же сахар мгновенно повышает уровень глюкозы в крови, в течение 20 минут. При сладкой воде этот процесс происходит еще быстрее.
Вместе с тем небольшая эйфория может быть при употреблении натуральных продуктов. Например, сыра и красного вина, рассказала врач.