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Posted 25 октября, 08:42

Published 25 октября, 08:42

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

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80% родителей омских школьников поддержали запрет на использование гаджетов на уроках

25 октября 2023, 08:42
Фото: Midjourney
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Подавляющее большинство родителей омских школьников против телефонов на уроках

Запрет, введенный Министерством образования, считают правильными и учителя, и родители.

Так, по данным опроса сервиса «SuperJob», за введение ограничения проголосовали 80% родителей. Интересно, что отцы школьников относятся к вопросу более категорично, чем мамы: инициативу Министерства поддержали 83% мужчин и 79% женщин.

Среди учителей запрет на использование мобильных телефонов на уроках называют правильным 89% опрошенных. Кроме того, 6 из 10 педагогов проголосовали за полный запрет гаджетов на территории школы.

Однако родители желают иметь связь с детьми во время учебного процесса, а потому отрицательно относятся к полному отсутствию телефонов.

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