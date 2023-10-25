80% родителей омских школьников поддержали запрет на использование гаджетов на уроках

Posted 25 октября, 08:42
Published 25 октября, 08:42
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Так, по данным опроса сервиса «SuperJob», за введение ограничения проголосовали 80% родителей. Интересно, что отцы школьников относятся к вопросу более категорично, чем мамы: инициативу Министерства поддержали 83% мужчин и 79% женщин.
Среди учителей запрет на использование мобильных телефонов на уроках называют правильным 89% опрошенных. Кроме того, 6 из 10 педагогов проголосовали за полный запрет гаджетов на территории школы.
Однако родители желают иметь связь с детьми во время учебного процесса, а потому отрицательно относятся к полному отсутствию телефонов.