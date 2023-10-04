Без игр и переписок. Омские школьники начали сдавать телефоны перед уроками

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В пресс-центре администрации Омска рассказали о том, что с 1 октября в некоторых школах дети начали сдавать телефоны перед началом занятий. Подобный проект реализуется в городе впервые с 2019 года.
Ввести правило «Урок без телефона» решили с середины осени в школах № 17, 104, 160 и гимназии № 139. При этом в гимназии № 9 эту идею поддерживают уже четыре года. Успеваемость учеников заметно повысилась, замечают педагоги.
Важно то, что проект «Урок без телефона» внедряют в образовательный процесс с согласия родителей. Этот вопрос обсуждается на собраниях, школы разрабатывают порядок использования гаджетов на занятиях.
Вообще, многие учителя и родители в Омске считают, что телефоны мешают детям усваивать материал. Соответствующий опрос провели сотрудники департамента образования администрации Омска.