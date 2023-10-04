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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:52

иллюстрация

Без игр и переписок. Омские школьники начали сдавать телефоны перед уроками

4 октября 2023, 06:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омские школьники начали сдавать телефоны перед уроками

Идею проводить занятия без гаджетов поддержали с октября четыре школы.

В пресс-центре администрации Омска рассказали о том, что с 1 октября в некоторых школах дети начали сдавать телефоны перед началом занятий. Подобный проект реализуется в городе впервые с 2019 года.

Ввести правило «Урок без телефона» решили с середины осени в школах № 17, 104, 160 и гимназии № 139. При этом в гимназии № 9 эту идею поддерживают уже четыре года. Успеваемость учеников заметно повысилась, замечают педагоги.

Важно то, что проект «Урок без телефона» внедряют в образовательный процесс с согласия родителей. Этот вопрос обсуждается на собраниях, школы разрабатывают порядок использования гаджетов на занятиях.

Вообще, многие учителя и родители в Омске считают, что телефоны мешают детям усваивать материал. Соответствующий опрос провели сотрудники департамента образования администрации Омска.

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#Образование#Гаджеты#Омск#Омская область#Школа#Новости#Телефон#Алина Ясинская
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