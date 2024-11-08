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Смартфон

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2024
Жители Омской области получили доступ к звонкам в 4G
8 ноября, 07:42
Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
23 сентября, 06:01
6 способов. Омичам рассказали, как смартфоны могут влиять на душевное благополучие
26 июня, 08:04
2023
Украл 5 телефонов с витрины. В Омске разыскивают мужчину в белой футболке и кепке
Мужчина украл телефоны в магазине, когда продавец отлучился с рабочего места.
21 сентября 2023, 11:44
Не айфоном единым. Топ-3 марки смартфонов у омичей
19 июля 2023, 12:48
«Гениальный» грабитель. Омич попался сразу на двух кражах в собственном доме
Ранее судимый омич «не вернул» карточку пьяного инвалида, а после ограбил еще и соседку.
4 марта 2023, 11:11

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