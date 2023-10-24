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Posted 24 октября, 10:54

Published 24 октября, 10:54

Modified 24 октября, 10:57

Updated 24 октября, 10:57

Новым заместителем директора департамента финансов стала Елена Морозова

В Омске назначили нового замдиректора департамента финансов

24 октября 2023, 10:54
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Новым заместителем директора департамента финансов стала Елена Морозова

Елена Морозова имеет 23-летний стаж работы в финансовом подразделении мэрии.

О перестановках в администрации рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. До нового назначения Морозова занимала должность начальника управления производственной сферы и ценообразования в строительстве, а также курировала вопросы финансового обеспечения важных инфраструктурных объектов.

«Желаю Елене Николаевне успехов в новой должности. Думаю, профессионализм и деловые качества позволят ей успешно решать финансовые задачи на благо Омска и омичей», — отметил Шелест.

Напомним, что недавно Город55 писал об еще одном назначении. 20 октября Сергей Фальковский был назначен новым заместителем директора департамента транспорта. Он будет курировать организацию пассажирских перевозок. Кроме того, последние 10 лет он трудился в департаменте транспорта на различных должностях, а до этого работал водителем-механиком, инженером на ПП № 4.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
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#Омск#Назначение#Новости#Директор Департамента финансов#Назначения#Директор#Анастасия Баянова
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