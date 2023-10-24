В Омске назначили нового замдиректора департамента финансов

Напомним, что недавно Город55 писал об еще одном назначении. 20 октября Сергей Фальковский был назначен новым заместителем директора департамента транспорта. Он будет курировать организацию пассажирских перевозок. Кроме того, последние 10 лет он трудился в департаменте транспорта на различных должностях, а до этого работал водителем-механиком, инженером на ПП № 4.