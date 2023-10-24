В Омске назначили нового замдиректора департамента финансов

Posted 24 октября, 10:54
Published 24 октября, 10:54
Modified 24 октября, 10:57
Updated 24 октября, 10:57
О перестановках в администрации рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. До нового назначения Морозова занимала должность начальника управления производственной сферы и ценообразования в строительстве, а также курировала вопросы финансового обеспечения важных инфраструктурных объектов.
«Желаю Елене Николаевне успехов в новой должности. Думаю, профессионализм и деловые качества позволят ей успешно решать финансовые задачи на благо Омска и омичей», — отметил Шелест.
Напомним, что недавно Город55 писал об еще одном назначении. 20 октября Сергей Фальковский был назначен новым заместителем директора департамента транспорта. Он будет курировать организацию пассажирских перевозок. Кроме того, последние 10 лет он трудился в департаменте транспорта на различных должностях, а до этого работал водителем-механиком, инженером на ПП № 4.