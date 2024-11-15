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Директор

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Ноябрь
Доставка с «непристойным названием». В Омске выставили на продажу сеть «Ёбидоёби»
15 ноября, 08:26
Сентябрь
Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей
29 сентября, 13:33
«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников
19 сентября, 11:17
«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети
9 сентября, 09:00
Август
«Работал в колонии, увольняет учителей». Омичи пожаловались на директора школы №114
29 августа, 08:16
Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ
27 августа, 13:14
Экс-директора школы в Омской области включили в реестр коррупционеров
Сотрудницу исилькульской школы Юлию Буякову включили в реестр коррупционеров, она была депутатом местного городского совета.
10 августа, 10:20
Июль
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
5 июля, 05:17
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
3 июля, 03:58
Июнь
Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
25 июня, 11:42
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
24 июня, 04:16
Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
6 июня, 04:10
Май
«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
30 мая, 04:44
Ни тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в Калачинске
23 мая, 08:28
Март
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
26 марта, 06:34
Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку
19 марта, 03:50
Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей
18 марта, 02:40
Февраль
В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор
20 февраля, 06:08
Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова
19 февраля, 04:13

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