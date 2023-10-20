Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Заместителем директора омского дептранса стал Сергей Фальковский

В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора

20 октября 2023, 04:53
Фото: Сергей Кириллов / Администрация Омска

Заместителем директора омского дептранса стал Сергей Фальковский

Последние 10 лет Сергей Фальковский трудился в ведомстве на различных должностях.

В департаменте транспорта администрации Омска сегодня, 20 октября, назначили нового заместителя директора. Сергей Фальковский будет курировать организацию пассажирских перевозок. О назначении сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Тема работы городского пассажирского транспорта является одной из приоритетных для администрации города и для меня, как для мэра Омска. Помимо „полевых“ историй очень важна слаженность команды профильного департамента, наличие в ней высококлассных специалистов, готовых к решению самых непростых задач. Знакомьтесь: Сергей Александрович Фальковский — с сегодняшнего дня заместитель директора департамента транспорта», — написал градоначальник.

Фальковский окончил СибАДИ. Работал водителем-механиком, инженером на ПП № 4. Последние 10 лет трудился в департаменте транспорта на различных должностях.

Напомним, в конце июля из департамента транспорта с должности замдиректора ушел Игорь Кожухов. Он получил место заместителя главы регионального минтранса.

В минтрансе Омской области назначили заместителей министра
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Мэрия#Городской транспорт#Евгений Игишев#Дептранс#Пассажирские перевозки
Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
Вчера, 12:07
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
Вчера, 10:58
Дети могут провалиться. В одном из омских дворов земля ушла из-под ног
Сегодня, 02:16
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
Сегодня, 04:17
«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку
Сегодня, 02:47