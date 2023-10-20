В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора

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В департаменте транспорта администрации Омска сегодня, 20 октября, назначили нового заместителя директора. Сергей Фальковский будет курировать организацию пассажирских перевозок. О назначении сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Тема работы городского пассажирского транспорта является одной из приоритетных для администрации города и для меня, как для мэра Омска. Помимо „полевых“ историй очень важна слаженность команды профильного департамента, наличие в ней высококлассных специалистов, готовых к решению самых непростых задач. Знакомьтесь: Сергей Александрович Фальковский — с сегодняшнего дня заместитель директора департамента транспорта», — написал градоначальник.
Фальковский окончил СибАДИ. Работал водителем-механиком, инженером на ПП № 4. Последние 10 лет трудился в департаменте транспорта на различных должностях.
Напомним, в конце июля из департамента транспорта с должности замдиректора ушел Игорь Кожухов. Он получил место заместителя главы регионального минтранса.