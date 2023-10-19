Врач рассказал, что необходимо знать про рвоту и диарею у детей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По данным Всемирной организации здравоохранения, которые приводит «Комсомольская правда», каждый ребенок младше 5-ти лет в среднем переносит 3 приступа диареи в год. Лечением такого вида проблем занимается педиатр и гастроэнтеролог.
Среди самых распространенных причин диареи и рвоты у детей разных возрастов — отравления, заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергии и ОРВИ. Ротавирусным гастроэнтеритом болеют дети любого возраста, оно особенно опасно для детей до 1 года из-за высокого риска обезвоживания на фоне рвоты и диареи. К сожалению, заразиться ротавирусом можно где угодно, даже воздушно-капельным путем при контакте с больным человеком, через грязные руки и некипяченую воду.
«Следует уточнить, что ротавирус устойчив к любому мылу, поэтому некорректно называть ротавирусный гастроэнтерит „болезнью грязных рук“. А вот обработка рук антисептическими средствами, антисептическими и спиртовыми салфетками — напрочь убивают злую инфекцию», — уточнил педиатр Андрей Максимов.
Также отравление и диарея у детей может случиться из-за зараженных продуктов, чаще всего, из-за яиц и куриного мяса, при их употреблении в организм ребенка попадают сальмонеллы. В большинстве случаев сальмонеллез сопровождается повышением температуры до 38 градусов. Нередко появляются озноб, повышенная потливость, тошнота и рвота, также ребенок чувствует слабость и теряет аппетит.
«Любые проявления рвоты более 2-3 раз в течении 1-2 часов, нетипичного разжижения стула, болей в животе и, конечно, повышения температуры свыше 38˚C требуют незамедлительного осмотра врача», — отметил Максимов.
Важно, что лечить заболевания, вызывающие эти симптомы, должен врач. Однако если симптомы не интенсивные и других признаков болезни, например, боли в животе, температуры, у ребенка нет, то для лечения может быть достаточно щадящей диеты и питья (небольшими порциями). Лучше всего подойдут негазированная вода, домашний компот, некрепкий чай.
«Под запретом свежие соки, свежие овощи и фрукты, сладости, молочные продукты, жирная и жареная пища. Полезными будут каши на воде, отварные овощи, сухое печенье, компот, чай, вода, кефир, йогурт. Постепенно можно добавить в меню вареное яйцо, отварное мясо, рыбу», — рассказала врач Каринэ Казанцева.
Отмечается, что при рвоте и диарее велика вероятность обезвоживания организма ребенка, поэтому в период этих симптомов ему рекомендуется давать растворы для регидратации. Они содержат электролиты и микроэлементы и продаются в аптеках в виде сухих смесей, которые перед приемом нужно просто развести водой. Ошибкой многих является самовольное лечение антибиотиками, что категорически запрещено. Подобные лекарства при рвоте и диарее назначаются редко и только врачом по строгим показаниям.
Есть случаи, когда помощь врача при таких симптомах необходима. Так, обращаться к специалисту как можно скорее нужно, если рвота происходит более 2-3 раз в течении 1-2 часов, также нетипичного разжижен стул, боль в животе и, конечно, температура выше 38 градусов.