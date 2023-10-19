Врач рассказал, что необходимо знать про рвоту и диарею у детей

Отмечается, что при рвоте и диарее велика вероятность обезвоживания организма ребенка, поэтому в период этих симптомов ему рекомендуется давать растворы для регидратации. Они содержат электролиты и микроэлементы и продаются в аптеках в виде сухих смесей, которые перед приемом нужно просто развести водой. Ошибкой многих является самовольное лечение антибиотиками, что категорически запрещено. Подобные лекарства при рвоте и диарее назначаются редко и только врачом по строгим показаниям.