Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске

За работу, которая будет поделена на 6 этапов, «Роспромстрой» получит 400,25 млн рублей. По условиям договора, здание будущего госпиталя должно быть готово к 1 декабря 2025 года. На первом этапе питерцам предстоит демонтировать крышу и инженерные системы на всех этажах.