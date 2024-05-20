Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Стало известно, кто займется капремонтом пятиэтажного здания на Рождественского, 2, в которое должен переехать «Госпиталь для ветеранов войн». Ранее на Рождественского, напомним, размещался роддом №5.
Контракт заключат с компанией «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга. Подрядчика НГС55 назвали в региональном минздраве. Питерцы стали единственными, кто оставил заявку на участие в аукционе, поэтому цена контракта не снизится ни на рубль.
За работу, которая будет поделена на 6 этапов, «Роспромстрой» получит 400,25 млн рублей. По условиям договора, здание будущего госпиталя должно быть готово к 1 декабря 2025 года. На первом этапе питерцам предстоит демонтировать крышу и инженерные системы на всех этажах.
Добавим, что компанией «Роспромстрой» владеет и руководит Алексей Каменев. По итогам прошлого года выручка питерской фирмы выросла до 277,2 млн рублей, а чистая прибыль составила 22,2 млн рублей. Месяцем ранее компания Каменева получила контракт на капремонт школы в Колосовке. Стоимость работ на этом объекте составит 109.3 млн рублей.