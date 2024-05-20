Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце

В начале лета Омскую область зальют дожди

В Омске продолжается холодный май. Омичи с нетерпением ждут лета, но погода, кажется, имеет свои планы. Согласно прогнозу, в июне не ожидается сильной жары, температура воздуха будет повышаться до +20 градусов. Почти каждый день в первую неделю июня будут идти дожди.