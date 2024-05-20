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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце

20 мая 2024, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация

В начале лета Омскую область зальют дожди

В Омске продолжается холодный май. Омичи с нетерпением ждут лета, но погода, кажется, имеет свои планы. Согласно прогнозу, в июне не ожидается сильной жары, температура воздуха будет повышаться до +20 градусов. Почти каждый день в первую неделю июня будут идти дожди.

В Омске продолжается дождливый и холодный май. Омичи с нетерпением ждут наступления лета, чтобы насладиться солнцем и жаркой погодой. Однако погода, кажется, имеет свои планы на первый летний месяц.

Согласно долгосрочному прогнозу, в июне не ожидается сильной жары. Температура воздуха будет повышаться только до +20 градусов. Кроме того, почти каждый день в первую неделю июня будут идти дожди.

Ранее Город55 рассказывал о прогнозах погоды на лето 2024 года в России, в том числе в нашем регионе. По мнению руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура воздуха в следующем сезоне будет около и выше нормы.

Вильфанд заявил, что это лето не будет холодным. Пока неизвестно, насколько температура превысит норму, но синоптики уже могут предположить, в каких регионах погода будет немного жарче обычного.

Отметим, что в Омской области не предвидится никаких аномалий этим летом. А вот жители европейской части страны, северных регионов, Северо-Западного федерального округа, севера Урала, Сибири, а также севера Якутии ощутят летний зной.

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