Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:54
В Омске продолжается дождливый и холодный май. Омичи с нетерпением ждут наступления лета, чтобы насладиться солнцем и жаркой погодой. Однако погода, кажется, имеет свои планы на первый летний месяц.
Согласно долгосрочному прогнозу, в июне не ожидается сильной жары. Температура воздуха будет повышаться только до +20 градусов. Кроме того, почти каждый день в первую неделю июня будут идти дожди.
Ранее Город55 рассказывал о прогнозах погоды на лето 2024 года в России, в том числе в нашем регионе. По мнению руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура воздуха в следующем сезоне будет около и выше нормы.
Вильфанд заявил, что это лето не будет холодным. Пока неизвестно, насколько температура превысит норму, но синоптики уже могут предположить, в каких регионах погода будет немного жарче обычного.
Отметим, что в Омской области не предвидится никаких аномалий этим летом. А вот жители европейской части страны, северных регионов, Северо-Западного федерального округа, севера Урала, Сибири, а также севера Якутии ощутят летний зной.