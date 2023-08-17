Можно ли переводить детей на вегетарианский тип питания: мнение врача

Дети обращаются к вегетарианству по разным причинам: маленьким детям может не нравиться вкус мяса или молока, подростки часто отказываются от животных продуктов из этических соображений. Бывает также, что родители сами склоняют своих детей к такому рациону. Существует несколько типов вегетарианских диет, отличающихся списком исключаемых продуктов. Однако все они основаны на растительных продуктах, таких как овощи, злаки, орехи и фрукты, приводит слова эксперта Pravda.Ru.