Можно ли переводить детей на вегетарианский тип питания: мнение врача

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 08:53
Дети обращаются к вегетарианству по разным причинам: маленьким детям может не нравиться вкус мяса или молока, подростки часто отказываются от животных продуктов из этических соображений. Бывает также, что родители сами склоняют своих детей к такому рациону. Существует несколько типов вегетарианских диет, отличающихся списком исключаемых продуктов. Однако все они основаны на растительных продуктах, таких как овощи, злаки, орехи и фрукты, приводит слова эксперта Pravda.Ru.
Вегетарианская диета может привести к дефициту важных веществ для организма, особенно если ребенок придерживается строгого веганства. Это может негативно сказаться на его здоровье. Однако у такого типа питания есть и свои преимущества, в частности, в достаточном потреблении клетчатки, которая полезна для пищеварения и предотвращает развитие некоторых заболеваний.
Чтобы вегетарианская диета была полезной, родители должны грамотно спланировать ее и найти замену для исключаемых продуктов. Основу рациона составляют углеводы из фруктов, овощей и злаков. Важно выбирать медленные углеводы, а не быстрые, полученные из обработанных зерен или сахаров. Также необходимо употреблять растительный белок, полезные жиры и кальций. Для получения витамина B12 возможно потребуется употребление обогащенных им продуктов.
Перед переходом на вегетарианскую диету необходимо проконсультироваться с врачом, возможно, придется сдать анализы крови. Не все дети подходят для такого рациона, особенно если у них есть проблемы с пищеварением или задержкой роста и развития. Консультация с врачом-диетологом или гастроэнтерологом позволит спланировать рацион, учитывая потребности организма в необходимых веществах.