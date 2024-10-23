gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Симптомы

Выбрать дату
Октябрь
Артериальное давление: что считать нормой и при каких показателях стоит бить тревогу
23 октября, 02:30
Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
18 октября, 07:59
Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни
15 октября, 05:24
Вспышка лихорадки Марбург: будет ли эпидемия в России и чем опасны летучие мыши
10 октября, 11:49
Началась вспышка вируса, из-за которого из глаз льется кровь. А омичам пора бояться?
9 октября, 08:56
Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области
4 октября, 02:30
Почему опасно терпеть головную боль и что такое мигрень? Отвечают врачи
3 октября, 02:30
Сентябрь
Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
23 сентября, 04:00
Август
Коронавирус «флирт»: что известно о новом штамме и стоит ли его бояться омичам
30 августа, 06:45
Январь
Новая пандемия или несуществующая болезнь X? Симптомы и мнение иммунологов
25 января, 09:13
Ноябрь 2023
Диарея, рвота и температура. Чем опасен гонконгский грипп и какие у него симптомы
9 ноября 2023, 06:25
Октябрь 2023
Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня
28 октября 2023, 14:06
Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта
28 октября 2023, 06:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика