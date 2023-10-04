В Омске Сбер провел «Урок цифры» для учеников школы №96

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В среду, 4 октября, на базе школы №96 в Амуре-2 в рамках Всероссийского образовательного проекта состоялся «Урок цифры». Провели его для восьмиклассников волонтеры Сбера — юристы Рая Акопян и Светлана Молочная. На мероприятии также присутствовали замминистра цифрового развития и связи Омской области Наталья Шилкина и главный аналитик организационно-методического отдела регионально-информационного центра Яна Бордова.
В новом сезоне «Урок цифры» посвятили такой теме, как «Искусственный интеллект в отраслях». В формате диалога волонтеры Сбера обсудили со школьниками, как искусственный интеллект помогает улучшить нашу жизнь, в каких профессиях и отраслях он используется. А после просмотра познавательного видеоролика ребята закрепили полученные знания с помощью интерактивного тренажера.
«"Урок цифры» позволяет рассказать о достаточно сложных вещах простым языком. Серьезные вещи упакованы в игровую форму, что позволяет детям не заскучать, а получить базовые знания быстро и интересно. Благодаря урокам некоторые дети могут отметить интересное для себя направление и связать свою судьбу с вузом, выбрав работу в сфере IT-технологий, которая сейчас становится все более популярной. Уроки позволяют разжечь интерес и выявить самородков, которые уже готовы развиваться в этой области», — отметила замминистра цифрового развития Наталья Шилкина.
В школе №96, по словам директора Марины Рябиковой, «Урок цифры» проходит не первый год. Полученные знания школьники смогут в дальнейшем применить на внеурочных занятиях, например, на робототехнике, где дети с начальной школы обучаются азам.
«Сегодняшний урок — особенный тем, что его проводят не просто педагоги, а представители Сбербанка. Ребятам было полезно поучаствовать в тренинге и узнать новую информацию, а также пообщаться с людьми, которые непосредственно пользуются этими продуктами», — рассказала Марина Рябикова.
Добавим, что Омская область входит в топ-10 регионов России по охвату школьников в рамках проекта «Урок цифры». Первый в этом сезоне «Урок цифры» прошли более 40 тысяч учеников. В офлайн-формате занятие проводится примерно в 30 омских школах, но у всех — учеников, учителей и родителей — есть возможность пройти «Урок цифры» онлайн. Материалы урока представлены в трех возрастных группах — 1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс.