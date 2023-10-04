В Омске Сбер провел «Урок цифры» для учеников школы №96

Добавим, что Омская область входит в топ-10 регионов России по охвату школьников в рамках проекта «Урок цифры». Первый в этом сезоне «Урок цифры» прошли более 40 тысяч учеников. В офлайн-формате занятие проводится примерно в 30 омских школах, но у всех — учеников, учителей и родителей — есть возможность пройти «Урок цифры» онлайн. Материалы урока представлены в трех возрастных группах — 1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс.