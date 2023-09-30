Измученный хаски, подорожание хлеба и перевернутая маршрутка. Омск в субботу

Глава регионального минсельхоза Николай Дрофа сообщил, по каким причинам стоимость хлебобулочных изделий может пойти вверх. По его информации, подорожание связано с увеличением расходом на зарплаты и подорожанием ГСМ. Количество и качество урожая зерна в этом году при этом не влияет на ценообразование, уточнил министр. На продовольствии региона засушливое лето не отразилось, поэтому дефицита не предвидится.