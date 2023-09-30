Пекитесь. С октября в Омской области повысятся цены на хлеб

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:42
С октября в Омской области вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа рассказал о причинах повышения цен. По информации главы ведомства, стоимость хлеба связана с увеличением расходов на зарплат в том числе.
«В прошлом году доля заработной платы в себестоимости хлеба составляла 22%, а в этом году — 46%. Потому что сегодня и Минобороны набирает бойцов, и на оборонные предприятия идет набор. Чтобы с ними конкурировать, [хлебозаводам] надо платить работникам достойную зарплату. Немного выросли страховые взносы. Если в 2022 году они составляли 6%, то в этом году — 7,3%», — цитирует Дрофу NGS55.RU.
Также стоит ждать роста цен из-за подорожания ГСМ на 40% в сравнении с прошлым годом. Например, тот же «Хлебодар» возит продукцию в Тарский, Большереченский, Нижнеомский районы. Если хлеб реально станет дороже, то точно не из-за сырья, уверяет министр, так как за счет него стоимость, наоборот, уменьшилась.
Также на цену хлеба не влияет количество и качество урожая зерна в Омской области. Безусловно, он пострадал в этом году из-за жары, но на продовольствии региона это не отразилось. Дефицита, как уточнил Дрофа, не предвидится.
Знакомые всем сорта хлеба «Пшеничный» и «Урожайный» могут подорожать, но не выше инфляции. Ситуацию контролируют антимонопольщики. Подобных гарантий на премиальный хлеб и сдобы давать власти не могут, в этом случае ценообразование зависит больше от самих хлебопеков. Точных данных о том, насколько произойдет подорожание в хлебобулочном сегменте, пока что нет.