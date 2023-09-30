Пекитесь. С октября в Омской области повысятся цены на хлеб

Знакомые всем сорта хлеба «Пшеничный» и «Урожайный» могут подорожать, но не выше инфляции. Ситуацию контролируют антимонопольщики. Подобных гарантий на премиальный хлеб и сдобы давать власти не могут, в этом случае ценообразование зависит больше от самих хлебопеков. Точных данных о том, насколько произойдет подорожание в хлебобулочном сегменте, пока что нет.