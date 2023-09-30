Маршрутка с пассажирами перевернулась в Омске после ДТП с иномаркой

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:06
Сегодня днем, 30 сентября, в Омской области случилось ДТП с участием пассажирского транспорта. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение около 12:00.
По информации ведомства, женщина 1977 года рождения двигалась на Mitsubishi. На перекрестке 1-й Чередовой и Невского она не пропустила пассажирский микроавтобус. Транспорт двигался по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО „Иртыш“»). В момент столкновения в салоне находились 12 пассажиров. Маршрутка опрокинулась от удара на правый бок.
Медицинская помощь понадобилась трем девушкам 2007 года рождения, девочке 2015 года рождения, мужчинам 1965 и 1970 годов рождения и женщине 1961 года рождения. Также к врачам обратилась сама женщина и водитель маршрутки с травмами различной степени тяжести.
Правоохранительные органы запустили по факту случившегося проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее. Прокуратура также заинтересовалась инцидентом.
Ранее Город55 писал о серьезной аварии, произошедшей на улице 22-го Декабря. В ночь с 27 на 28 сентября компания молодых людей врезалась в пустой бензовоз. Девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, скончалась на месте происшествия.