Маршрутка с пассажирами перевернулась в Омске после ДТП с иномаркой

По информации ведомства, женщина 1977 года рождения двигалась на Mitsubishi. На перекрестке 1-й Чередовой и Невского она не пропустила пассажирский микроавтобус. Транспорт двигался по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО „Иртыш“»). В момент столкновения в салоне находились 12 пассажиров. Маршрутка опрокинулась от удара на правый бок.