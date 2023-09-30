Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
На днях омскую мастерскую по обработке камня захватил пес породы хаски. Он забрался туда и рычал на работников. Пришлось вызвать службу отлова, чтобы работа продолжилась.
Животное долго боролось, специалисты обездвижили его и доставили в муниципальный приют. Пса назвали красивым древнегреческим именем Аид. По оценке здешних сотрудников, он очень худой, неухоженный, выглядит болезненно. Ему оказали первую медицинскую помощь и провели дополнительные обследования.
У собаки диагностировали запущенный хронический отит. Аиду так больно, что он все время трясет головой, чешет уши и не дает к ним прикоснуться, рассказали в приюте. Ветеринары занимаются его лечением, но препараты обходятся достаточно дорого. Помимо проблем с ушами у хаски есть осложнение на глазах, а также запущены когти.