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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:24

В Омске пес хаски захватил мастерскую и запретил сотрудникам работать

Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать

30 сентября 2023, 04:20
Фото: БУ г.Омска "Муниципальный приют для животных"

В Омске пес хаски захватил мастерскую и запретил сотрудникам работать

Пришлось вызвать службу по отлову животных.

На днях омскую мастерскую по обработке камня захватил пес породы хаски. Он забрался туда и рычал на работников. Пришлось вызвать службу отлова, чтобы работа продолжилась.

Животное долго боролось, специалисты обездвижили его и доставили в муниципальный приют. Пса назвали красивым древнегреческим именем Аид. По оценке здешних сотрудников, он очень худой, неухоженный, выглядит болезненно. Ему оказали первую медицинскую помощь и провели дополнительные обследования.

Фото: БУ г. Омска "Муниципальный приют для животных"

У собаки диагностировали запущенный хронический отит. Аиду так больно, что он все время трясет головой, чешет уши и не дает к ним прикоснуться, рассказали в приюте. Ветеринары занимаются его лечением, но препараты обходятся достаточно дорого. Помимо проблем с ушами у хаски есть осложнение на глазах, а также запущены когти.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Собаки#Новости#Приют для собак#Алина Ясинская
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