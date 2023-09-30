Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать

У собаки диагностировали запущенный хронический отит. Аиду так больно, что он все время трясет головой, чешет уши и не дает к ним прикоснуться, рассказали в приюте. Ветеринары занимаются его лечением, но препараты обходятся достаточно дорого. Помимо проблем с ушами у хаски есть осложнение на глазах, а также запущены когти.