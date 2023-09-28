Омская БСМП № 1 планирует купить новый томограф за 62 млн рублей

Ранее Город55 сообщал, что для омских поликлиник закупили 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник». На препарат потратили 2,6 млн рублей. Прививку бесплатно сделают омичам с хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и людям, ранее не болевшим коронавирусом.