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Published Сегодня, 07:22

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Омская БСМП № 1 планирует купить новый томограф за 62 млн рублей

28 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
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Оборудование предназначено для исследования сердца и головного мозга. Прибор необходимо поставить в конце декабря.

Омская больница скорой медицинской помощи № 1 планирует приобрести новый томограф для исследований сердца и головного мозга. Заявки от поставщиков на сайте государственных закупок принимают до 6 октября. Максимальная цена контракта — 62 млн рублей.

Транспортировку и разгрузку оборудования также необходимо будет осуществить силами поставщика.

«Поставка оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в срок не ранее 22 декабря 2023 года и не позднее 27 декабря 2023 года, — говорится в сопроводительной документации.

Ранее Город55 сообщал, что для омских поликлиник закупили 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник». На препарат потратили 2,6 млн рублей. Прививку бесплатно сделают омичам с хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и людям, ранее не болевшим коронавирусом.

В Омске закупили 7,5 тысяч доз «Спутника». Прививку получат пациенты из группы риска
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#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Закупки#БСМП-1#Евгений Игишев#Медицинское оборудование#Томограф
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