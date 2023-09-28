Омская БСМП № 1 планирует купить новый томограф за 62 млн рублей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Омская больница скорой медицинской помощи № 1 планирует приобрести новый томограф для исследований сердца и головного мозга. Заявки от поставщиков на сайте государственных закупок принимают до 6 октября. Максимальная цена контракта — 62 млн рублей.
Транспортировку и разгрузку оборудования также необходимо будет осуществить силами поставщика.
«Поставка оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в срок не ранее 22 декабря 2023 года и не позднее 27 декабря 2023 года, — говорится в сопроводительной документации.
Ранее Город55 сообщал, что для омских поликлиник закупили 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник». На препарат потратили 2,6 млн рублей. Прививку бесплатно сделают омичам с хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и людям, ранее не болевшим коронавирусом.