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Медицинское оборудование

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2024
Дошло до суда. ФАП в Омской области работал без необходимого медоборудования
Во время проверки прокуратура нашла ряд нарушений в работе Тевризской центральной районной больницы.
7 августа, 10:07
2023
Затянули сроки. Проблемную школу в Омской области готовят к сдаче в эксплуатацию
13 декабря 2023, 02:51
Хоценко рассказал об открытии новой амбулатории для жителей Кормиловского района
В медучреждении есть все необходимое для приема пациентов.
3 августа 2023, 06:02
В омском селе оборудованный по нацпроекту ФАП работал без медицинского оборудования
К делу подключилась прокуратура.
27 июля 2023, 07:57
Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова
17 марта 2023, 09:20
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
В 2020 году организации незаконно заключали госконтракты на закупку медицинского оборудования.
7 марта 2023, 06:21

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