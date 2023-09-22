В Омске закупили 7,5 тысяч доз «Спутника». Прививку получат пациенты из группы риска

Вакцину получат омичи с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердца и сосудов, с туберкулезом, сахарным диабетом и ожирением, ВИЧ-инфицированные, онкобольные, а также люди, ранее не болевшие коронавирусом и не делавшие прививку.