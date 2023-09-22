В Омске закупили 7,5 тысяч доз «Спутника». Прививку получат пациенты из группы риска

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Для поликлиник Омской облаасти закупили 7,5 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». На эти цели потратили 2,6 млн рублей. Прививку сделают пациентам из группы риска, сообщает издание Ngs55 со ссылкой на региональный Минздрав.
Вакцину получат омичи с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердца и сосудов, с туберкулезом, сахарным диабетом и ожирением, ВИЧ-инфицированные, онкобольные, а также люди, ранее не болевшие коронавирусом и не делавшие прививку.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области растет заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю с 11 по 17 сентября диагноз подтвердился у 112 человек. 18 пациентов отправили на лечение в стационар.