Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Музей имени Кондратия Белова

Реставрация подождет. Для исторического здания в центре Омска не нашли проектировщика

15 сентября 2023, 10:09
Фото: yandex.ru/maps
Музей имени Кондратия Белова

В Омске не нашли желающих подготовить проект реставрации музея Кондратия Белова

Двухэтажное здание на улице Чокана Валиханова признано объектом культурного наследия.

Бюджетному учреждению «Омский музей Кондратия Белова» не удалось найти подрядчика для разработки проекта сохранения двухэтажного исторического здания по улице Чокана Валиханова, 10. Предполагалось, что за 1,77 млн рублей помимо научно-проектных работ по сохранению объекта культурного наследия «Жилой дом с мезонином (деревянный)» проведут государственную историко-культурную экспертизу.

Хоть на торги и поступила одна заявка, ее признали несоответствующей требованиям, а аукцион, соответственно, несостоявшимся.

«Представленный договор № 1 от 06.07.2022 не подтверждает наличие у участника требуемого опыта выполнения работ, так как не является контрактом, заключенным и исполненным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, либо договором, заключенным и исполненным в соответствии Федеральным законом № 223 „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“», — так комиссия обосновала свой отказ допускать участника до торгов.

Дело в том, что контракт собирались заключить только с той компанией, у которой уже есть опыт выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. Теперь бюджетному учреждению придется повторно объявлять торги.

Добавим, что на подготовку проекта и получение положительного заключения экспертизы давалось время до 26 декабря 2023 года. В проекте следовало предусмотреть ремонт фасада, ограждающих конструкций, помещений, инженерных конструкций,

Двухэтажное здание, которое занимает Омский музей Кондратия Белова, включили в список объектов представляющих историко-культурную ценность в 1980 году. Это бывший жилой дом Филиппа Штумпфа. Дом построили в начале прошлого века, а косметический ремонт в последний раз проводили в 2005 году.

Напомним, что месяц назад появилась информация, что остановку «Голубой огонек» переименуют. Представителя музея имени Кондратия Белова предложили дать название остановке в честь их учреждения. Но мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подобную идею никто не предлагал, и судя по негативным комментариям омичей, она не найдет никакой поддержки.

Всего лишь идея. Мэр Омска рассказал, переименуют ли остановку «Голубой огонек»
Узнать подробнее
#Культура#Омск#Музей#Госзакупки#Проект#Новости#Историческое здание#Реставрация#Юлия Истомина
Подпишитесь
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06
В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах
Сегодня, 06:33
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта
Сегодня, 04:15