Реставрация подождет. Для исторического здания в центре Омска не нашли проектировщика

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Бюджетному учреждению «Омский музей Кондратия Белова» не удалось найти подрядчика для разработки проекта сохранения двухэтажного исторического здания по улице Чокана Валиханова, 10. Предполагалось, что за 1,77 млн рублей помимо научно-проектных работ по сохранению объекта культурного наследия «Жилой дом с мезонином (деревянный)» проведут государственную историко-культурную экспертизу.
Хоть на торги и поступила одна заявка, ее признали несоответствующей требованиям, а аукцион, соответственно, несостоявшимся.
«Представленный договор № 1 от 06.07.2022 не подтверждает наличие у участника требуемого опыта выполнения работ, так как не является контрактом, заключенным и исполненным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, либо договором, заключенным и исполненным в соответствии Федеральным законом № 223 „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“», — так комиссия обосновала свой отказ допускать участника до торгов.
Дело в том, что контракт собирались заключить только с той компанией, у которой уже есть опыт выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. Теперь бюджетному учреждению придется повторно объявлять торги.
Добавим, что на подготовку проекта и получение положительного заключения экспертизы давалось время до 26 декабря 2023 года. В проекте следовало предусмотреть ремонт фасада, ограждающих конструкций, помещений, инженерных конструкций,
Двухэтажное здание, которое занимает Омский музей Кондратия Белова, включили в список объектов представляющих историко-культурную ценность в 1980 году. Это бывший жилой дом Филиппа Штумпфа. Дом построили в начале прошлого века, а косметический ремонт в последний раз проводили в 2005 году.
Напомним, что месяц назад появилась информация, что остановку «Голубой огонек» переименуют. Представителя музея имени Кондратия Белова предложили дать название остановке в честь их учреждения. Но мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подобную идею никто не предлагал, и судя по негативным комментариям омичей, она не найдет никакой поддержки.