Реставрация подождет. Для исторического здания в центре Омска не нашли проектировщика

Напомним, что месяц назад появилась информация, что остановку «Голубой огонек» переименуют. Представителя музея имени Кондратия Белова предложили дать название остановке в честь их учреждения. Но мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подобную идею никто не предлагал, и судя по негативным комментариям омичей, она не найдет никакой поддержки.