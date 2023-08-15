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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:42

иллюстрация

Всего лишь идея. Мэр Омска рассказал, переименуют ли остановку «Голубой огонек»

15 августа 2023, 04:39
Фото: Город55
иллюстрация

Мэр Омска Шелест опроверг информацию о переименовании остановки «Голубой огонек»

Многие горожане выступили против этого предложения.

В ряде СМИ появилась информация о том, что одну из остановок в центре Омска планируют переименовать. Речь шла о «Голубом огоньке» на проспекте Карла Маркса. С соответствующей инициативой выступили представители музея имени Кондратия Белова, предложившие дать название остановке в честь их учреждения.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, никто подобную идею в Омский городской Совет не продвигал.

«Считаю, что подобные истории могут быть реализованы только при поддержке подавляющего большинства омичей, а в данном случае, судя по комментариям в соцсетях, горожане выступают против», — заметил градоначальник.

При этом работники музея ранее уже предлагали переименовать остановку на проспекте Карла Маркса, но ту, что стоит в направлении железнодорожного вокзала. По всей видимости, идея останется нереализованной.

Ранее Город55 писал о том, что в поселке Чкаловский поставили новую остановку. Однако павильон ожидания для пассажиров был повернут не совсем обычным образом к дороге. В администрации Омска объяснили причины появления «странной» остановки.

Задом к дороге. В Чкаловском поселке Омска неправильно смонтировали остановку
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#Новости#Омск#Сергей шелест#Город#Общество#Остановка#Автобусные остановки#Музей#Алина Ясинская
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