Всего лишь идея. Мэр Омска рассказал, переименуют ли остановку «Голубой огонек»

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В ряде СМИ появилась информация о том, что одну из остановок в центре Омска планируют переименовать. Речь шла о «Голубом огоньке» на проспекте Карла Маркса. С соответствующей инициативой выступили представители музея имени Кондратия Белова, предложившие дать название остановке в честь их учреждения.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, никто подобную идею в Омский городской Совет не продвигал.
«Считаю, что подобные истории могут быть реализованы только при поддержке подавляющего большинства омичей, а в данном случае, судя по комментариям в соцсетях, горожане выступают против», — заметил градоначальник.
При этом работники музея ранее уже предлагали переименовать остановку на проспекте Карла Маркса, но ту, что стоит в направлении железнодорожного вокзала. По всей видимости, идея останется нереализованной.
Ранее Город55 писал о том, что в поселке Чкаловский поставили новую остановку. Однако павильон ожидания для пассажиров был повернут не совсем обычным образом к дороге. В администрации Омска объяснили причины появления «странной» остановки.