Всего лишь идея. Мэр Омска рассказал, переименуют ли остановку «Голубой огонек»

В ряде СМИ появилась информация о том, что одну из остановок в центре Омска планируют переименовать. Речь шла о «Голубом огоньке» на проспекте Карла Маркса. С соответствующей инициативой выступили представители музея имени Кондратия Белова, предложившие дать название остановке в честь их учреждения.