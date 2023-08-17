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Игорь Мартынов провел в КХЛ 153 матча

Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова

17 августа 2023, 05:27
Фото: ХК Авангард
Игорь Мартынов провел в КХЛ 153 матча

Новичок «Авангарда» Мартынов назвал омских болельщиков «пушкой»

Поговорили с белорусским нападающим «ястребов» об Омске и команде, об эмоциях и «перестройке», об увлечениях и планах.

В середине мая текущего года омский «Авангард» сообщил о подписании двухлетнего контракта с нападающим минского «Динамо» и сборной Белоруссии по хоккею 24-летним Игорем Мартыновым. По некоторым данным, за скоростного форварда «ястребы» заплатили минчанам порядка 30 млн рублей. В первой же игре «предсезонки» с фарм-клубом «Омские крылья» Мартынов оформил дубль и отдал голевую передачу.

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Город55 встретился с хоккеистом на турнире в Сочи и побеседовал о первых впечатлениях от переезда в Омск, «Авангарде», болельщиках и, естественно, о хоккее. Рассказываем.

— Игорь, по Омску уже погуляли? Первые впечатления, как вам город?

— Честно, пока особых впечатлений нет, поскольку я еще толком по Омску и не погулял. Сейчас все время занимают тренировки и еще раз тренировки, и мой график — это «дом — Арена — дом». Более всего хотелось как-то восстановиться после этих нагрузок, потому и времени познакомиться с городом не было. Хотя некие эмоции я испытал, когда добирался до Омска. Мы с супругой на машине из Минска доехали до Москвы, там поехали ставить автомобиль на автовоз и попали в жуткую пробку. Было непривычно, я искренне негодовал, для меня время драгоценно, а после того стояния я стал ценить его еще больше. Да, еще поразила ваша жара. Летел в Сибирь, думал, и погода будет соответствующая. Выхожу из самолета, а меня встречает жара в 40 градусов. Дышать нечем, был немного шокирован. Если у вас тут летом так жарко, то представляю, какие холода зимой.

— Да, примерно, такие же. Нечасто, но бывает. Значит, знакомство с Омском еще впереди?

— Супруга еще в Минске, вот как прилетит, обязательно с ней прогуляемся по центру города, посетим рестораны или кафе. Я вообще приверженец такого отдыха.

— Но с Ареной вы уже познакомились, оценили?

— Арена — это просто что-то, банальными словами ее не опишешь. Очень круто. Раздевалка, лед, все условия, шикарные трибуны, а болельщики просто невероятные. Они — пушка! Даже в Сочи мы не только их видели, но и слышали все матчи — они перекричали всех и вся. Это невероятно, такое чувство, что мы играли на домашнем льду. Уже с нетерпением жду начала чемпионата — хочу увидеть, почувствовать и услышать те 12 тысяч, что придут на Арену. Это будет совсем другой драйв, другие эмоции, другая ответственность.

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— Команда, коллектив как приняли? Как помогают?

— Ребята очень крутые, это про всех: и про игроков, и про тренерский штаб, и остальной коллектив. Безболезненно и спокойно влиться в команду, адаптироваться помогают все понемногу. Подсказали и подсказывают, куда, что, где надо сделать, куда сходить, к кому обратиться.

— Уже как семья?

— Так и есть, и это без прикрас. Команда, коллектив даже на этом этапе сплоченный — каждый друг за друга в игре, в раздевалке, на скамейке. Я вижу, как во время матчей наша скамейка живет, подбадривает, а когда она живая, то и команда летит.

— Главный тренер Михаил Кравец. Вы, насколько мне помнится, с ним уже работали. Какой он был тогда и какой сейчас?

— Да, работал в сборной Белоруссии перед чемпионатом мира в Риге. Впечатления — одинаковые. Он честный, справедливый и требовательный. С ним интересно работать, все очень живо, а главное — многое для меня в новинку. Ведь я четыре года работал с Крэйгом Вудкрофтом, и сейчас мне нужно перестраиваться в тактике. Здесь и игра в зоне обороны, и в меньшинстве. И отбор в средней зоне и выше — все новое. Тренируюсь, стараюсь довести все до автоматизма, чтобы в играх был реальный результат.

— Игорь, активная борьба за шайбу в зоне противника дала отличный результат в матче со СКА. Это новая реальность и стиль «Авангарда»?

— Есть такая установка, и мы ее отрабатываем — максимальный акцент на игру и прессинг в средней зоне и даже выше к синей линии. Согласитесь, куда лучше забрать шайбу у соперника в их зоне, чем с трудом выцарапывать ее в обороне.

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— А вообще, в нескольких словах, каким вы видите «Авангард» в этом сезоне? Какой он?

— Быстрый, дерзкий и агрессивный. Да, сейчас команда перестраивается, и где-то, может быть, этой агрессии не хватает, но мы работаем, исправляем.

— На турнире в Сочи ее и не хватило — две шикарные игры, две — как-то «не зашло»?

— Не хватило, наверное, наглости, чтобы в разы агрессивнее лезть на ворота и по максимуму использовать добивания, отскоки. В некоторых моментах подвела дисциплина — схлопотали массу удалений. Надеюсь, на Турнире Блинова в Омске этого уже не будет: подправим этот компонент и добавим агрессивности.

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— В Сочи от «Авангарда» пришли две громкие новости — это возвращение Владимира Ткачева и контракт с Райаном Спунером. Ты играл с ним в минском «Динамо». Какой он игрок и что принесет в команду?

— Спунер — игрок высокого уровня. Его катание, его скорость — это надо просто видеть. Он с головой, хорошо владеет клюшкой, шайбой, видит поляну и грамотно распасовывает. Он крутой игрок, который и подсказать что-то может. «Авангард» он точно усилит и добавит скорости.

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— Игорь, вот если не хоккей, то кем вы себя видите?

— Сложный вопрос для меня, ведь я в хоккее с 4.5 лет. Меня родители привели в секцию, причем в группу, где ребята были на год старше меня. Первую тренировку, по рассказам, я часто и много падал. Папа и мама подумали, что все — это первый и последний раз. Но нет, я пришел домой и заявил, что буду и мне нравится. С тех самых пор я с хоккеем не расставался, потому мне трудно представить что-то, в чем бы я еще мог реализоваться.

— Но если все же представить?

— Пожалуй, в рыбалке, но не как любитель, а как спортсмен. Это вообще мое хобби и увлечение. Я сам из Гомеля, там у нас протекает река Сож, отец с детства брал меня с собой, так и привил любовь к этому занятию. В том году я купил себе все оборудование, как раз для спортивной ловли, так что буду осваивать.

— Предпочитаете фидер, спиннинг или классику — на поплавок? И каковы трофеи?

— Больше нравится фидер, но и на спиннинг, особенно троллинг, могу порыбачить. На фидер был лещ более двух килограмм, на троллинг вытаскивал приличных сомов и щук, но вот как-то запамятовали их взвесить.

— В Омске еще не довелось порыбачить?

— Нет, к сожалению, я уже говорил про время, да и снасти с собой не прихватил. Но думаю, что все еще впереди — порыбачу и здесь.

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