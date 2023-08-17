Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова

— Честно, пока особых впечатлений нет, поскольку я еще толком по Омску и не погулял. Сейчас все время занимают тренировки и еще раз тренировки, и мой график — это «дом — Арена — дом». Более всего хотелось как-то восстановиться после этих нагрузок, потому и времени познакомиться с городом не было. Хотя некие эмоции я испытал, когда добирался до Омска. Мы с супругой на машине из Минска доехали до Москвы, там поехали ставить автомобиль на автовоз и попали в жуткую пробку. Было непривычно, я искренне негодовал, для меня время драгоценно, а после того стояния я стал ценить его еще больше. Да, еще поразила ваша жара. Летел в Сибирь, думал, и погода будет соответствующая. Выхожу из самолета, а меня встречает жара в 40 градусов. Дышать нечем, был немного шокирован. Если у вас тут летом так жарко, то представляю, какие холода зимой.