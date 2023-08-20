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Михаил Кравец уверен, что сегодняшнее поражение ничего не значит

Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Локомотиву»: «Сейчас победы не важны»

20 августа 2023, 17:36
Фото: Город55
Михаил Кравец уверен, что сегодняшнее поражение ничего не значит

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»

Михаил Кравец высказался о крупном поражении «ястребов в первом матче Кубка Блинова.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал крупное поражение в матче с ярославским «Локомотивом» в Fonbet Кубке Блинова.

«Игра получилась неоднозначная, — многие вещи у нас и действия были хорошими. Даже в первом периоде в первой же смене был выход один в ноль. Хорошее движение, создавали моменты, которые нужно забивать, выигрывали борьбу, но проиграли стандарты. Хорошо, что за игру всего один раз удалились, но умудрились пропустить. В принципе это тоже стандартная ситуация», — пояснил Михаил Кравец.

Наставник «ястребов», что и на турнире в Сочи, опять упрекнул нападающих в реализации своих моментов.

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Самая проблемная линия у нас — нападение»
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«Конечно, хотелось бы, чтобы нападающие использовали свои шансы. Моментов было предостаточно, — играли и 6 на 4 и 5 на 3. Да, много новеньких игроков было, особенно центральные. Однако есть проблема на вбрасываниях, нужно работать над ними. А так по движению, по отдаче все в порядке, хотя последний гол расстроил, — нужно играть до конца. Последние две минуты матча играли отлично, — держали соперника вдоль зоны, создавали моменты, и этот пятый гол был не нужен», — посчитал Кравец.

Досталось игрокам «Авангарда» и за буллиты, которые, как и игра, остались за ярославцами.

«Буллиты — вратарь не может 40 бросков отбивать. Это мастерство, нужно его тренировать, нужно уметь забивать. Будем и над этим работать», — пообещал главный тренер команды.

Тем не менее, по мнению Кравца, на данном этапе это поражение ничего не значит.

«Да, расстроились, что не порадовали болельщиков, но на данном этапе, сейчас, поражения и победы не настолько важны. Главное — найти связи, продолжить их укреплять и работать над правильностью игры, исправлять ошибки», — уверен Михаил Кравец.

Напомним, матч между «Авангардом» и «Локомотивом» на Кубке Блинова закончился победой последних со счетов 5:1.

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