Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда канадец Райан Спунер выйдет на омский лед

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда канадский форвард Райан Спунер присоединится к команде.
«Райан прилетает 21 августа. Посмотрим, в каком он состоянии. После 22-го у нас есть тренировка, так что, я думаю, что 23 августа он должен выйти и сыграть две игры в Кубке Блинова. В общем, надеемся на это, если его там никто не задержит», — уверен Кравец.
Напомним экс-нападающий минского «Динамо» Спунер стал заменой Корбэну Найту, которого в Россию, по сути, не пустила новая жена. Контракт с канадцем заключен на один год.