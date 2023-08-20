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Published Сегодня, 18:03

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Спунер прилетает в Омск 21 августа

Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда канадец Райан Спунер выйдет на омский лед

20 августа 2023, 18:03
Фото: ХК Динамо (Минск)
Спунер прилетает в Омск 21 августа

Наставник омского «Авангарда» заверил, что Райан Спунер сыграет в Кубке Блинова

По заверениям наставника «ястребов», новичка команды болельщики увидят уже на Кубке Блинова.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда канадский форвард Райан Спунер присоединится к команде.

«Райан прилетает 21 августа. Посмотрим, в каком он состоянии. После 22-го у нас есть тренировка, так что, я думаю, что 23 августа он должен выйти и сыграть две игры в Кубке Блинова. В общем, надеемся на это, если его там никто не задержит», — уверен Кравец.

Напомним экс-нападающий минского «Динамо» Спунер стал заменой Корбэну Найту, которого в Россию, по сути, не пустила новая жена. Контракт с канадцем заключен на один год.

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