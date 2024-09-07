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Нижнекамск

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2024
«Контролировали игру»: тренер Звягин — о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»
7 сентября, 03:39
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
29 августа, 04:15
Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
28 июля, 14:00
С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин
Подарок для предприятия «Татнефти» был увесистым — целый КамАЗ старых покрышек.
26 апреля, 09:40
2023
«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях
Герман Чистяков заявил, что в клубе изучат процесс подготовки к матчам и тактики.
1 октября 2023, 04:46
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»
Матч прошел в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
24 сентября 2023, 04:50
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Омич Владимир Ткачев стал седьмым игроком КХЛ, забившим 100 шайб
Юбилейный гол — на победном матче с «Нефтехимиком».
17 сентября 2023, 05:14
Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «Валидольная победа»
21 августа 2023, 23:20
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02
Омский «Авангард» впервые в сезоне уступил нижнекамскому «Нефтехимику»
Хозяева льда одержали победу с минимальным счетом 2:1.
22 января 2023, 17:29

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