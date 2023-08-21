Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

иллюстрация

Словно в Египте. В Омскую область вернется невыносимая жара

21 августа 2023, 08:50
Фото: Город55
иллюстрация
Максимальная температура составит +30 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в начале этой недели будет жарко и дождливо.

Сегодня, 21 августа, воздух прогреется +19… +24 градуса, местами пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Завтра, 22 августа, ночью столбик термометра покажет +10… +15 градусов, будет сильный дождь. Днем температура воздуха составит +23… +28, местами +18. Возможны небольшие осадки в виде дождя с грозой. Порывы юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.

В среду, 23 августа, ночью температура опустится до +8… +13 градусов. В дневное время суток потеплеет до +25… +30 градусов, но местами может быть +20. В некоторых районах будет кратковременный дождь с грозой. Юго-восточный ветер задует со скоростью 9-14 м/с, но где-то порывы могут быть и 19 м/с.

Не выходи из комнаты. На Омскую область надвигается лютая погода
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Общество#Погода#Погода в Омске#Новости#Дождь#Жара#Обь-Иртышское УГМС
Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Сегодня, 06:20
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад
Сегодня, 04:17
В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
Сегодня, 07:37
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
Сегодня, 06:11