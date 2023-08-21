Словно в Египте. В Омскую область вернется невыносимая жара

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в начале этой недели будет жарко и дождливо.
Сегодня, 21 августа, воздух прогреется +19… +24 градуса, местами пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
Завтра, 22 августа, ночью столбик термометра покажет +10… +15 градусов, будет сильный дождь. Днем температура воздуха составит +23… +28, местами +18. Возможны небольшие осадки в виде дождя с грозой. Порывы юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.
В среду, 23 августа, ночью температура опустится до +8… +13 градусов. В дневное время суток потеплеет до +25… +30 градусов, но местами может быть +20. В некоторых районах будет кратковременный дождь с грозой. Юго-восточный ветер задует со скоростью 9-14 м/с, но где-то порывы могут быть и 19 м/с.