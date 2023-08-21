Словно в Египте. В Омскую область вернется невыносимая жара

В среду, 23 августа, ночью температура опустится до +8… +13 градусов. В дневное время суток потеплеет до +25… +30 градусов, но местами может быть +20. В некоторых районах будет кратковременный дождь с грозой. Юго-восточный ветер задует со скоростью 9-14 м/с, но где-то порывы могут быть и 19 м/с.