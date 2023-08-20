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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

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Не выходи из комнаты. На Омскую область надвигается лютая погода

20 августа 2023, 07:21
Фото: 1MI
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На Омск надвигаются туман, грозы и сильный ветер

Жителей региона ждет и похолодание, и потепление, и дождь, и туман, и ветер.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 20 августа, ночью омичей ждет туман. К утру он развеется. Новая неделя начнется с небольшого дождя. Температура воздуха днем не превысит +24 градусов.

Сильные осадки ожидаются в ночь на вторник. Дождь, уже в меньших объемах, продолжит идти и в дневные часы 22 августа. Местами по области похолодает до +18. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Будет гроза.

Туман вновь накроет регион ночью на 23 число. А вот днем в среду ожидается гроза, сильный ветер до 19 метров в секунду, местами дождь и похолодание. Однако средняя температура воздуха +25…+30 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Метеорологи также предупреждают: с 20 по 22 августа в регионе сохраняется опасное явление — пятый класс горимости.

Не теряет силу и объявление об обмелении Иртыша». 18 августа уровень воды в реке составил 209 сантиметров.

Угроза обмеления. В Омской области Иртыш вновь опустится до критических отметок
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#Погода#Прогноз#Похолодание#Потепление#Ветер#Дождь#Туман#Гроза#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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