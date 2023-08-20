Не выходи из комнаты. На Омскую область надвигается лютая погода

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 20 августа, ночью омичей ждет туман. К утру он развеется. Новая неделя начнется с небольшого дождя. Температура воздуха днем не превысит +24 градусов.
Сильные осадки ожидаются в ночь на вторник. Дождь, уже в меньших объемах, продолжит идти и в дневные часы 22 августа. Местами по области похолодает до +18. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Будет гроза.
Туман вновь накроет регион ночью на 23 число. А вот днем в среду ожидается гроза, сильный ветер до 19 метров в секунду, местами дождь и похолодание. Однако средняя температура воздуха +25…+30 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Метеорологи также предупреждают: с 20 по 22 августа в регионе сохраняется опасное явление — пятый класс горимости.
Не теряет силу и объявление об обмелении Иртыша». 18 августа уровень воды в реке составил 209 сантиметров.