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«Связь — мои глаза и уши». Почти половина омичей призналась в интернет-зависимости

4 августа 2023, 09:03
Фото: 1MI
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43% жителей города отмечают у себя признаки зависимости от гаджетов и интернета.

Такие данные привел сервис по поиску работы SuperJob. В ходе опроса населения выяснилось, что 13% омичей уверены в наличии интернет-зависимости, еще 30% склоняются к тому, что она есть.

Больше половины опрошенных (57%) не страдают такой формой зависимости: 35% скорее убеждены в этом, а 22% однозначно уверены и не находят у себя никаких ее признаков.

Аналитики сервиса заметили, что чаще всего в зависимости от гаджетов и интернета признаются омичи младше 34 лет, их насчитывается 59%. Среди людей за 45 эта цифра значительно меньше — 34%.

Также 42% опрошенных рассказали, что время от времени стараются отдыхать от средств связи и интернета. 17% отказываются от этого на несколько часов ежедневно, 11% — несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц. 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.

Остальные 58% не практикуют подобный метод и не могут позволить себе остаться без связи и интернета по тем или иным причинам («Не хочу остаться без работы/клиентов», «связь — это мои глаза, уши, а иногда и ноги»).

Цифровое влияние. Сколько омичей признались в интернет-зависимости
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Интернет#Зависимость#Опрос#Гаджеты#Телефон#Компьютер
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