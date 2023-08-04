«Связь — мои глаза и уши». Почти половина омичей призналась в интернет-зависимости

Также 42% опрошенных рассказали, что время от времени стараются отдыхать от средств связи и интернета. 17% отказываются от этого на несколько часов ежедневно, 11% — несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц. 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.