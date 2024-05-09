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Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей
9 мая, 11:08
Депутат Госдумы Смолин высказался о введении уроков цифровой безопасности в школах
Такое мнение он выразил в своем телеграм-канале.
19 февраля, 13:56
Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами
Правоохранительные органы возбудили на этом фоне уголовное дело.
20 января, 11:29
2023
В шаге от зависимости. Каждый девятый омич ежедневно играет в видеоигры
Оказалось, что жители города предпочитают играть в «стрелялки» и «бродилки», а также в головоломки и квесты.
24 ноября 2023, 10:56
Омич впустил вора в подъезд и лишился дорогого компьютера из своей квартиры
С заявлением о краже в отдел полиции № 8 обратился 21-летний житель Советского округа.
13 октября 2023, 10:17
Пользователи Xbox из России сообщают о проблемах с доступом к аккаунту
5 мая 2023, 06:58

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