gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Опрос

Опросы жителей Омска и Омской области, актуальная статистика мнений омичей.

Выбрать дату
2024
«Зарплаты тоже повысили?»: как омичи отреагировали на увеличение стоимости проезда
1 июля, 09:58
Курьеры и котоняни. Омичи рассказали о вариантах подработки в майские праздники
14% опрошенных омичей сообщили, что возьмут сверхурочные на своей основной работе.
26 апреля, 02:13
О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину
16 апреля, 07:14
2023
Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»
За 10 месяцев в Омской области открылись 5,3 тысячи вакансий с «удаленкой».
6 ноября 2023, 04:26
Аналитики выяснили, пригодилось ли омским бизнесменам высшее образование
Опрос среди региональных предпринимателей и руководителей провела «Стартап Академия» Школы управления Сколково.
20 сентября 2023, 11:56
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Самые большие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону.
14 сентября 2023, 05:58
Стало известно, на какой работе омичи чаще всего испытывают стресс
Аналитики одного из онлайн-сервисов по поиску работы провели опрос и узнали, что является главной причиной тревожности сотрудников в разных сферах.
11 августа 2023, 03:52
И юристы, и продавцы. Кто в Омске мечтает о собственном бизнесе
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей старше 18 лет и узнал, кто чаще всего рассматривает возможность открытия бизнеса.
31 июля 2023, 10:35
В Омске запустили опрос об отношении к выделенным полосам для транспорта
Анонимный опрос покажет, где омичам нужны выделенки для автобусов, троллейбусов и такси.
29 июня 2023, 11:59
ВЦИОМ озвучил свежие данные об уровне доверия президенту России Путину
Уровень одобрения действий Путина остался на прежнем уровне.
23 июня 2023, 09:28
Мужчины или женщины. Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать
Холостые мужчины чаще хотят работать в женских коллективах, а незамужние женщины предпочитают трудиться среди мужчин.
23 июня 2023, 07:31
Треть омичей заявили, что считают вопросы о зарплате неприличными
Лишь 16% респондентов ответили, что о доходе уместно спрашивать у друзей и близких.
21 июня 2023, 06:38
Омичи рассказали о раздражающих привычках своих руководителей
Каждый третий сотрудник не имеет претензий к работодателю.
1 июня 2023, 06:13
Полетим, куда хотим! В аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы
Калининград и Мурманск стали самыми популярными направлениями
17 февраля 2023, 12:16
Наличные или карта? Омичи рассказали о своих финансовых предпочтениях
Аналитики опросили экономически активную часть населения.
29 января 2023, 11:51
Выигрышные стратегии омичей: прогулять школу, чтобы больше зарабатывать
Опрос показал, что представители самых оплачиваемых сфер омского рынка труда раньше прогуливали школу.
14 января 2023, 03:33
2018
Староверы против интернета: дойти пешком или купить онлайн
13 августа 2018, 05:18
Готовы ли вы к серьезным отношениям
25 мая 2018, 15:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика