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Цифровое влияние. Сколько омичей признались в интернет-зависимости

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
иллюстрация

45% омичей признались в зависимости от гаджетов

Некоторые люди просто вынуждены не отходить от телефона.

В зависимости от гаджетов признались 45% омичей. Таковые результаты исследования. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей нашего региона.

13% омичей абсолютно уверены в собственной цифровой зависимости, 32% — скорее уверены. Такая тенденция свойственна молодым опрошенным. А вот 56% респондентов отрицают влияние гаджетов.

Периодически целенаправленно отказываются от интернета и девайсов 45% омичей. Никогда не противятся цифровым благам 56% опрошенных. Многие просто не могут себе этого позволить, чаще всего респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Они либо являются родителями и должны быть всегда на связи, либо работают в сфере, где девайсы и интернет необходимы.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Статистика#Опрос#Интернет#Телефон
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