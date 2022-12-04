Цифровое влияние. Сколько омичей признались в интернет-зависимости

Периодически целенаправленно отказываются от интернета и девайсов 45% омичей. Никогда не противятся цифровым благам 56% опрошенных. Многие просто не могут себе этого позволить, чаще всего респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Они либо являются родителями и должны быть всегда на связи, либо работают в сфере, где девайсы и интернет необходимы.