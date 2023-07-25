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Омская область побила прошлогодний рекорд по утопленникам

25 июля 2023, 09:06
Фото: Город55
Омичи гибнут из-за купания в необорудованных местах
По сравнению с прошлым годом количество утонувших увеличилось уже почти в 2.5 раза.

Жара в Омской области, которая порой доходит до аномальных значений и стабильно держится вот уже больше месяца, привела к небывалому росту трагедий на воде.

Так, по данным ГУ МЧС по Омской области и силовых ведомств, с начала года на реках и водоемах региона уже утонуло более 34 человек, что больше показателей за аналогичный период прошлого года почти в 2.5 раза. Тогда несчастные случаи при купании унесли жизни 14 человек.

Отметим, что речь идет именно о более 34 погибших, поскольку еще не все тела достали из воды и в официальную статистику они не попали.

Напомним, только за минувшие выходные, как сообщал Город55, в Омской области утонуло сразу три человека, а за прошедший период июля количество происшествий на воде перешагнуло отметку в 15 случаев.

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Добавим, что основная часть всех смертей на воде произошла из-за купания в необорудованных для этого местах.

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