Омская область побила прошлогодний рекорд по утопленникам

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Жара в Омской области, которая порой доходит до аномальных значений и стабильно держится вот уже больше месяца, привела к небывалому росту трагедий на воде.
Так, по данным ГУ МЧС по Омской области и силовых ведомств, с начала года на реках и водоемах региона уже утонуло более 34 человек, что больше показателей за аналогичный период прошлого года почти в 2.5 раза. Тогда несчастные случаи при купании унесли жизни 14 человек.
Отметим, что речь идет именно о более 34 погибших, поскольку еще не все тела достали из воды и в официальную статистику они не попали.
Напомним, только за минувшие выходные, как сообщал Город55, в Омской области утонуло сразу три человека, а за прошедший период июля количество происшествий на воде перешагнуло отметку в 15 случаев.
Добавим, что основная часть всех смертей на воде произошла из-за купания в необорудованных для этого местах.