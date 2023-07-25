Омская область побила прошлогодний рекорд по утопленникам

Так, по данным ГУ МЧС по Омской области и силовых ведомств, с начала года на реках и водоемах региона уже утонуло более 34 человек, что больше показателей за аналогичный период прошлого года почти в 2.5 раза. Тогда несчастные случаи при купании унесли жизни 14 человек.