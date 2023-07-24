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Пугающая статистика. В Омской области на водоемах погибли еще три человека

24 июля 2023, 03:34
Фото: Город55
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В Омской области на водоемах погибли еще три человека

Двое при этом плавали в Иртыше.

В полиции рассказали об очередных несчастных случаях на водоемах Омской области. Трагедии произошли на территории Горьковского, Исилькульского и Омского районов, погибли три человека.

Так, в Иртыше рядом с селом Октябрьское утонул 40-летний мужчина, а в 300 метрах западнее от города Исилькуль на водоеме погибла женщина этого же возраста. Также на берегу Иртыша недалеко от села Розовка нашли тело 60-летнего омича. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что он утонул 21 июля рядом с поселком Ачаирский.

Все обстоятельства трагедий будут известны позже. Над этим вместе работают сотрудники полиции и следователи СУ СК РФ по Омской области, проводятся проверки. Отметим, что с начала 2023 года в регионе утонуло больше 30 человек.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Утонул человек#Утонула женщина#Утонул мужчина#Водоем#Смерть на водоемах
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