Пугающая статистика. В Омской области на водоемах погибли еще три человека

Так, в Иртыше рядом с селом Октябрьское утонул 40-летний мужчина, а в 300 метрах западнее от города Исилькуль на водоеме погибла женщина этого же возраста. Также на берегу Иртыша недалеко от села Розовка нашли тело 60-летнего омича. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что он утонул 21 июля рядом с поселком Ачаирский.