Трагедии на воде. В Омской области утонули два человека

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:25
В Омской области вчера, 12 июля, утонули два местных жителя. Трагедии произошли в Омском и Усть-Ишимском, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
В микрорайоне Крутая горка утонул 26-летний местный житель. Он отдыхал на берегу Иртыша вместе с друзьями. Как рассказали очевидцы, молодой человек прыгнул в воду с обрыва. Друзья заметили, что мужчина начал тонуть и бросились ему на помощь, но спасти не успели. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего.
Второй случай произошел в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района. Там утонула 59-летняя женщина. Тело из воды достали очевидцы.
Оба случая произошли в местах не предназначенных для купания. В омской полиции напомнили, что для отдыха на воде следует выбирать благоустроенные и оборудованные места. Категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.