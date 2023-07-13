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Трагедии на воде. В Омской области утонули два человека

13 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
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В Омской области за сутки утонули два человека

Оба случая произошли в местах не предназначенных для купания.

В Омской области вчера, 12 июля, утонули два местных жителя. Трагедии произошли в Омском и Усть-Ишимском, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В микрорайоне Крутая горка утонул 26-летний местный житель. Он отдыхал на берегу Иртыша вместе с друзьями. Как рассказали очевидцы, молодой человек прыгнул в воду с обрыва. Друзья заметили, что мужчина начал тонуть и бросились ему на помощь, но спасти не успели. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего.

Второй случай произошел в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района. Там утонула 59-летняя женщина. Тело из воды достали очевидцы.

Оба случая произошли в местах не предназначенных для купания. В омской полиции напомнили, что для отдыха на воде следует выбирать благоустроенные и оборудованные места. Категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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