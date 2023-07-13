Трагедии на воде. В Омской области утонули два человека

В микрорайоне Крутая горка утонул 26-летний местный житель. Он отдыхал на берегу Иртыша вместе с друзьями. Как рассказали очевидцы, молодой человек прыгнул в воду с обрыва. Друзья заметили, что мужчина начал тонуть и бросились ему на помощь, но спасти не успели. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего.