Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

Молодая омичка разбилась насмерть, упав с пятого этажа

25 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
Девушка погибла на месте происшествия
При падении девушка получила критические травмы и погибла мгновенно.

В Омске силовики выясняют все обстоятельства гибели 32-летней жительницы одного из домов по проспекту Мира.

«В воскресенье, 23 июля, около 19:13 жители дома обнаружили возле одного из подъездов тело молодой женщины с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Личность погибшей установили сразу же — это жительница этого же дома, которая жила в квартире на 5 этаже.

Предварительно, именно из окна своей квартиры омичка и выпала в тот день. Сейчас силовики разбираются во всех нюансах этого инцидента, но уже исключили из версий произошедшего несчастный случай.

В Омске упавший с крыши дома подросток не работал на стройке, а принес еду рабочему
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омской области бык убил работника фермерского хозяйстваОмский пенсионер на даче повредил ногу электропилой, истек кровью и умерВ Омске из окна МСЧ № 4 выпал пожилой пациент
#Общество#Происшествия#Город#Смерть#Выпал из окна#Несчастный случай#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
Подпишитесь
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Срочно. В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми
Сегодня, 04:44
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30