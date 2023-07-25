Молодая омичка разбилась насмерть, упав с пятого этажа

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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В Омске силовики выясняют все обстоятельства гибели 32-летней жительницы одного из домов по проспекту Мира.
«В воскресенье, 23 июля, около 19:13 жители дома обнаружили возле одного из подъездов тело молодой женщины с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Личность погибшей установили сразу же — это жительница этого же дома, которая жила в квартире на 5 этаже.
Предварительно, именно из окна своей квартиры омичка и выпала в тот день. Сейчас силовики разбираются во всех нюансах этого инцидента, но уже исключили из версий произошедшего несчастный случай.