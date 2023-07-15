Трагедии продолжаются. В Омской области мужчина утонул, спасая 12-летнего сына

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Накануне в Омской области произошел очередной несчастный случай на воде, на этот раз у деревни Согра Горьковского района. В пятницу, 14 июля, около 17.00 часов 46-летний мужчина погиб, спасая своего 12-летнего сына.
По предварительной информации омского следкома, при купании в Иртыше мужчина смог спасти ребенка, но сам уже не выплыл. В настоящий момент ищут тело погибшего.
Следователи вместе с сотрудниками полиции по Горьковскому району проводят проверку по факту несчастного случая и устанавливают все обстоятельства происшествия.
В этом году в водоемах Омской области утонули уже 28 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Жителям региона напоминают, что заходить в воду можно только в специально отведенных местах.