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Трагедии продолжаются. В Омской области мужчина утонул, спасая 12-летнего сына

15 июля 2023, 03:39
Фото: 1MI
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В Горьковского районе Омской области мужчина утонул, спасая своего 12-летнего сына

Трагедия произошла 14 июля в селе Согра Горьковского района.

Накануне в Омской области произошел очередной несчастный случай на воде, на этот раз у деревни Согра Горьковского района. В пятницу, 14 июля, около 17.00 часов 46-летний мужчина погиб, спасая своего 12-летнего сына.

По предварительной информации омского следкома, при купании в Иртыше мужчина смог спасти ребенка, но сам уже не выплыл. В настоящий момент ищут тело погибшего.

Следователи вместе с сотрудниками полиции по Горьковскому району проводят проверку по факту несчастного случая и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В этом году в водоемах Омской области утонули уже 28 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Жителям региона напоминают, что заходить в воду можно только в специально отведенных местах.

Печальная статистика. С начала сезона в Омской области утонули 28 человек
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#Юлия Истомина#Утонул#Утонул ребенок#Утонул человек#Происшествия#Трагедия#Иртыш#Следственный комитет#Полиция#Общество#Новости#Омская область#Горьковский район
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