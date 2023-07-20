Генеральная уборка. В Омской области планируют установить 2 тысячи баков для ТКО

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
В Омской области планируют выделить 90 млн рублей для оборудования более тысячи площадок для сбора мусора. Власти собираются закупить 2100 контейнеров и установить их в 30 районах области. Вопрос обсуждался сегодня, 20 июля, в региональном правительстве.
«Увеличение числа площадок для цивилизованного сбора тко позволит сократить незаконные свалки. А те свалки, что уже образованы надо подключать к федеральному проекту „Генеральная уборка“. Он продолжается до 2025 года. И привлекать к этой работе сенаторов и депутатов, максимально привлекать средства. Только так создадим комфортные условия для наших жителей», — заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области контейнеры для мусора устанавливали в неположенных местах. С 2019 по 2022 год 81 муниципальное образование в 32 районах Омской области и город Омск получил из областного бюджета субсидии на общую сумму 410,8 млн рублей. На эти средства создали 5690 площадок и купили 13 тысяч контейнеров. Но не во всех районах, как показали проверки Контрольно-счетной палаты, этот процесс прошел гладко.