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Генеральная уборка. В Омской области планируют установить 2 тысячи баков для ТКО

20 июля 2023, 07:40
Фото: Midjourney
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В Омской области установят 2100 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

На эти цели выделят 90 млн рублей.

В Омской области планируют выделить 90 млн рублей для оборудования более тысячи площадок для сбора мусора. Власти собираются закупить 2100 контейнеров и установить их в 30 районах области. Вопрос обсуждался сегодня, 20 июля, в региональном правительстве.

«Увеличение числа площадок для цивилизованного сбора тко позволит сократить незаконные свалки. А те свалки, что уже образованы надо подключать к федеральному проекту „Генеральная уборка“. Он продолжается до 2025 года. И привлекать к этой работе сенаторов и депутатов, максимально привлекать средства. Только так создадим комфортные условия для наших жителей», — заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области контейнеры для мусора устанавливали в неположенных местах. С 2019 по 2022 год 81 муниципальное образование в 32 районах Омской области и город Омск получил из областного бюджета субсидии на общую сумму 410,8 млн рублей. На эти средства создали 5690 площадок и купили 13 тысяч контейнеров. Но не во всех районах, как показали проверки Контрольно-счетной палаты, этот процесс прошел гладко.

Прокуратура потребовала убрать нетронутые горы мусора на кладбище в Омской области
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#Евгений Игишев#Обращение с ТКО#Мусор#Вывоз мусора#Утилизация мусора#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Общество#Омск#Омская область
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