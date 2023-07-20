Генеральная уборка. В Омской области планируют установить 2 тысячи баков для ТКО

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области контейнеры для мусора устанавливали в неположенных местах. С 2019 по 2022 год 81 муниципальное образование в 32 районах Омской области и город Омск получил из областного бюджета субсидии на общую сумму 410,8 млн рублей. На эти средства создали 5690 площадок и купили 13 тысяч контейнеров. Но не во всех районах, как показали проверки Контрольно-счетной палаты, этот процесс прошел гладко.