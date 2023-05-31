На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
С 2019 по 2022 год 81 муниципальное образование в 32 районах Омской области и город Омск получил из областного бюджета субсидии на общую сумму 410,8 млн рублей. На эти средства создали 5690 площадок и купили 13 тысяч контейнеров. Но не во всех районах, как показали проверка КСП, этот процесс прошел гладко.
Например, в Омском районе в 2019 году создали на 25% меньше площадок ТКО, чем требовалось. Вместо необходимых 327 площадок появилось только 246. В итоге администрацию района обязали вернуть в облбюджет часть полученной субсидии в сумме 358,8 тысяч рублей.
В администрации Омского района Городу55 пояснили, что вернуть неосвоенные средств в 2019 году пришлось из-за отсутствия заявок на контур от подрядчиков на своевременное выполнение работ по установке 81 контейнера, а также истребования средств по суду от подрядчиков за завышенную стоимость используемых стройматериалов при установке площадок ТКО.
В отчете КСП отмечают, что у тех контейнерных площадок, которые все-таки были установлены, тоже нашли нарушения. Так, часть контейнеров установили вне площадок — на обочинах дорог, у заборов, стен зданий и магазинов. Некоторые площадки имели высоту 18-20 см от уровня земли, что мешало выкатывать контейнеры без повреждения. Из-за отсутствующих съездов контейнеры размещали рядом с площадками, а сами площадки «простаивали». Девять площадок были в технически неисправном состоянии. Повреждения они получили в том числе в результате пожаров.
«На отдельных площадках контейнеры переполнены, что свидетельствует о несвоевременном вывозе ТКО. На всех площадках отсутствует информация об обслуживаемых жилых домах и собственнике площадок, а также иная информация», — говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Омской области.
Как отметили в администрации Омского района, вне площадок контейнеры часто находились из-за некачественного обслуживания площадок ТКО транспортными компаниями. После выгрузки грузчики не ставили контейнеры обратно на основание площадок накопления.
«При эксплуатации пластиковых контейнеров с 2019 по 2022 год часть объектов пришла в негодность по причине складирования населением в контейнеры горячей золы, что повлекло возгорание на площадках накопления ТКО», — добавили в районной администрации.
Отметим, что летом на территории Омского района за счет средств администрации планируют сделать пандусы на площадках ТКО и закупить контейнеры.