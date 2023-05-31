На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО

В отчете КСП отмечают, что у тех контейнерных площадок, которые все-таки были установлены, тоже нашли нарушения. Так, часть контейнеров установили вне площадок — на обочинах дорог, у заборов, стен зданий и магазинов. Некоторые площадки имели высоту 18-20 см от уровня земли, что мешало выкатывать контейнеры без повреждения. Из-за отсутствующих съездов контейнеры размещали рядом с площадками, а сами площадки «простаивали». Девять площадок были в технически неисправном состоянии. Повреждения они получили в том числе в результате пожаров.