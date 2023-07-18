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Прокуратура потребовала убрать нетронутые горы мусора на кладбище в Омской области

18 июля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Прокуратура Омского района в судебном порядке требует ликвидировать свалку на кладбище в деревне Приветная.

Прокуратура Омского района провела проверку соблюдения закона об охране окружающей среды, отходах производства и потребления. По ее результатам, прокуратура внесла представление главе поселения, однако эффективных мер по устранению нарушений органы местного самоуправления не приняли.

В связи с этим прокурор Омского района Сергей Пономарев направил в суд иск с требованиями обязать администрацию поселения оборудовать на территории кладбища специальную площадку для накопления мусора.

В настоящее время иск находится на рассмотрении в Омском районном суде.

Напомним, что с проблемой борются уже давно. В мае текущего года в соцсетях появилось сообщение о мешках мусора и старых венках прямо возле могил, однако с того момента ситуация не изменилась.

Кладбище в омской деревне Приветная завалили горой мусора
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#Анастасия Баянова#Омск#Мусор#Жалоба#Суд#Прокуратура
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