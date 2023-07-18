Прокуратура потребовала убрать нетронутые горы мусора на кладбище в Омской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Прокуратура Омского района провела проверку соблюдения закона об охране окружающей среды, отходах производства и потребления. По ее результатам, прокуратура внесла представление главе поселения, однако эффективных мер по устранению нарушений органы местного самоуправления не приняли.
В связи с этим прокурор Омского района Сергей Пономарев направил в суд иск с требованиями обязать администрацию поселения оборудовать на территории кладбища специальную площадку для накопления мусора.
В настоящее время иск находится на рассмотрении в Омском районном суде.
Напомним, что с проблемой борются уже давно. В мае текущего года в соцсетях появилось сообщение о мешках мусора и старых венках прямо возле могил, однако с того момента ситуация не изменилась.