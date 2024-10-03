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Обращение с ТКО

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2024
В Омской области появится новый мусорный полигон за 9 миллиардов рублей
Заявки на участие в конкурсе принимают с 7 октября по 18 ноября.
3 октября, 06:23
«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью
В компании сообщили, что ранее не получали информации о досрочном расторжении соглашения.
29 мая, 12:48
Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»
29 мая, 09:20
Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
12 января, 11:59
2023
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
5 октября 2023, 10:06
Омичи поплатились на полтора миллиона за нарушение требований при обращении с ТКО
К административной ответственности привлекаются как физические, так и юридические лица.
26 сентября 2023, 05:29
В Омске за три года на восстановление сломанных контейнеров потратили 35 млн рублей
19 сентября 2023, 11:13
«Магниту» снова отказали в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам
Пятый апелляционный суд Новосибирска рассмотрел жалобу ООО «Магнит» по административному делу по новым обстоятельствам.
10 августа 2023, 13:23
На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО
31 мая 2023, 08:32
Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО
Часть предпринимателей в дальнейшем вывозит отходы в поля и леса.
26 апреля 2023, 07:04

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