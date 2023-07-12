Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек

В июне смертность как в городе, так и в районах Омской области превышала рождаемость. Так, в регионе за прошлый месяц скончались 2016 человек, что в 1,5 раза больше числа родившихся. В Омске за первый летний месяц статистику смертности пополнили 1266 человек. Наибольшее число скончавшихся людей также в Калачинском (57 человек), Тарском (54 человека) и Исилькульском (43 человека) районах.