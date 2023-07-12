Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Изображение материала

Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек

12 июля 2023, 09:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В июне жители Омской области умирали в 1,5 раза чаше, чем рождались

В районах в прошлом месяце умерло 750 человек, еще 1266 — скончались в Омске.

Омское управление ЗАГС привело актуальную статистику по количеству новорожденных и умерших в регионе. За первые полгода 2023-го в Омской области родилось 7632 ребенка, из которых 5009 — зарегистрировали в Омске.

Больше всего детей на свет в регионе появилось в марте — 1409 новорожденных, в феврале наоборот не наблюдалось такого беби-бума: родилось всего 1182 ребенка.

Если говорить об июне, то в омских роддомах зарегистрировали 884 новорожденных. В сельских районах по итогам прошлого месяца также наметились свои лидеры и антилидеры. Среди лидеров — Омский (54 ребенка), Тарский и Калачинский (по 29 детей) районы. В аутсайдерах — Нижнеомский (2 ребенка) и Седельниковский (3 ребенка) районы.

Информация по рождаемости за первое полугодие 2023 годаИнформация по рождаемости за первое полугодие 2023 года
Информация по рождаемости за первое полугодие 2023 года
Фото: Управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области

В июне смертность как в городе, так и в районах Омской области превышала рождаемость. Так, в регионе за прошлый месяц скончались 2016 человек, что в 1,5 раза больше числа родившихся. В Омске за первый летний месяц статистику смертности пополнили 1266 человек. Наибольшее число скончавшихся людей также в Калачинском (57 человек), Тарском (54 человека) и Исилькульском (43 человека) районах.

Всего с начала 2023 года в регионе умерло 12 181 человек, что в 1,6 раз больше, чем родилось за 6 месяцев.

Ранее Город55 писал о самых частых причинах смертей в Омской области. Выяснилось, что в большинстве случаев омичи умирают из-за инфарктов, инсультов и аневризмы.

Проблемы с сердцем и онкология. Росстат назвал самые частые причины смерти омичей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Смертность#Рождаемость#Статистика#ЗАГС#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45