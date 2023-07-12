Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Омское управление ЗАГС привело актуальную статистику по количеству новорожденных и умерших в регионе. За первые полгода 2023-го в Омской области родилось 7632 ребенка, из которых 5009 — зарегистрировали в Омске.
Больше всего детей на свет в регионе появилось в марте — 1409 новорожденных, в феврале наоборот не наблюдалось такого беби-бума: родилось всего 1182 ребенка.
Если говорить об июне, то в омских роддомах зарегистрировали 884 новорожденных. В сельских районах по итогам прошлого месяца также наметились свои лидеры и антилидеры. Среди лидеров — Омский (54 ребенка), Тарский и Калачинский (по 29 детей) районы. В аутсайдерах — Нижнеомский (2 ребенка) и Седельниковский (3 ребенка) районы.
В июне смертность как в городе, так и в районах Омской области превышала рождаемость. Так, в регионе за прошлый месяц скончались 2016 человек, что в 1,5 раза больше числа родившихся. В Омске за первый летний месяц статистику смертности пополнили 1266 человек. Наибольшее число скончавшихся людей также в Калачинском (57 человек), Тарском (54 человека) и Исилькульском (43 человека) районах.
Всего с начала 2023 года в регионе умерло 12 181 человек, что в 1,6 раз больше, чем родилось за 6 месяцев.
Ранее Город55 писал о самых частых причинах смертей в Омской области. Выяснилось, что в большинстве случаев омичи умирают из-за инфарктов, инсультов и аневризмы.