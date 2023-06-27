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Проблемы с сердцем и онкология. Росстат назвал самые частые причины смерти омичей

27 июня 2023, 06:30
Фото: Город55
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Названы самые частые причины смертей в Омской области

Однако смертность от коронавируса, наоборот, уменьшилась.

Статистики рассказали о самых частых причинах смертности в России. Согласно данным Росстата, в 2022 году в Омской области ушли из жизни 25 909 человек.

Оказалось, что в большинстве случаев омичи умирают из-за инфарктов, инсультов и аневризмы. Стоит отметить, что за прошлый год по этим причинам скончались 11 267 человек. При этом из-за онкологии умерло 3 532 человека.

Также в топ-3 самых частых причин попали ДТП, убийства и отравления. Из-за внешних причин за год ушел из жизни 1961 житель региона. Статистика уточнили, что этот показатель вырос на 5% (или 99 человек) впервые с 2012 года.

Кроме того, выяснилось, что практически в 3 раза в Омской области сократилась смертность от коронавируса (2 988 человек). Таким образом, регион занял второе место в СФО и 11 в России.

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