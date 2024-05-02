«Москвич» опроверг наличие причин для банкротства

В ноябре прошлого года столичный арбитражный суд вынес решение о взыскании с автозавода «Москвича» в пользу Silver Basis суммы задолженности в размере 2,4 млн евро, а также неустойки в 123,7 тыс. евро. Как отмечается, данная задолженность у предприятия образовалась еще в 2020 году, когда он находился под руководством автоконцерна Renault, пишут «Новые Известия».