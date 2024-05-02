«Москвич» опроверг наличие причин для банкротства

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 07:42
В ноябре прошлого года столичный арбитражный суд вынес решение о взыскании с автозавода «Москвича» в пользу Silver Basis суммы задолженности в размере 2,4 млн евро, а также неустойки в 123,7 тыс. евро. Как отмечается, данная задолженность у предприятия образовалась еще в 2020 году, когда он находился под руководством автоконцерна Renault, пишут «Новые Известия».
При этом до 3 июня 2024 года у «Москвича» имеется возможность подать апелляцию на вышеуказанное решение. Однако Silver Basis решил приступить к исполнению решения суда досрочно и объявил о намерении признать завод «Москвич» банкротом, мотивируя, что предприятие не выплачивает долг.
После этого юристы завода «Москвич» подготовили и направили кассационную жалобу, в которой просят приостановить исполнение судебного акта. Из этого следует, что у Silver Basis пока нет законных оснований обращаться в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом). Соответствующее сообщение АО МАЗ «Москвич» размещено на сайте «Федресурс».