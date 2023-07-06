Боролся с продавцом. В Омске мужчине грозит семь лет заключения за тягу к кофе

Камеры видеонаблюдения помогли найти беглеца. Его задержали в этот же час на остановке «Улица 1-го Мая». Как рассказали в пресс-центре полиции, мужчина был хорошо знаком с правоохранителем, который его остановил. Правда, кофе с собой у задержанного уже не оказалось. Он быстро продал его случайному прохожему и на вырученное купил выпивку.