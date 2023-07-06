Боролся с продавцом. В Омске мужчине грозит семь лет заключения за тягу к кофе

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Омске возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантом стал ранее судимый за квартирную кражу 42-летний мужчина. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности этой истории.
Злоумышленник покусился на кофе в продуктовом магазине на улице Воровского. По данным полицейских, подозреваемый зашел в торговый зал примерно в час дня, взял с полки четыре банки и спрятал их под одеждой. За товар мужчина не заплатил, что заметила 40-летняя продавец. Женщина попыталась остановить его, началась борьба у выхода, но вор оказался сильнее. Оттолкнув работника магазина, он убежал с кофе на сумму 1 тыс рублей.
Камеры видеонаблюдения помогли найти беглеца. Его задержали в этот же час на остановке «Улица 1-го Мая». Как рассказали в пресс-центре полиции, мужчина был хорошо знаком с правоохранителем, который его остановил. Правда, кофе с собой у задержанного уже не оказалось. Он быстро продал его случайному прохожему и на вырученное купил выпивку.
Известно, что его привлекли за квартирную кражу в 2009 году. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Он не просто украл, но и проявил насилие. Это расценивается правоохранительными органами как грабеж.