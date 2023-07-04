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Напарник Лары Крофт. В Омской области мужчина крал и продавал оградки с кладбища

4 июля 2023, 09:21
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области мужчина крал и продавал оградки с кладбища

Он нанес ущерб потерпевшим родственникам усопшим на сумму 20 тыс рублей.

В Омской области сотрудники УМВД задержали мужчину, подозреваемого в краже могильных ограждений в Азовском районе. Первой жалобу написала жительница села Березовка. На могиле дедушки она не увидела оградку, когда в очередной раз посетила кладбище. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.

Очевидцы рассказали, что видели односельчанина, который загружал оградку в легковушку. Мужчина не стал отрицать вину и признался, что он продал ее случайному водителю за 1,5 тыс рублей.

Фото: УМВД РФ по Омской области

В этот же день злоумышленник забрал ограждение с могилы матери одной из сельчанок. Сумма ущерба также составила 10 тыс рублей. Сельчанин сознался и в этой краже. Он похитил обе оградки, спрятал их в лесу и после продал. В отношении неоднократно судимого 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее Город55 писал о молодой женщине, которая украла оградку с чужой могилы и поставила к своим усопшим родственникам. Инцидент зарегистрировали в Павлодарском районе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Омичка украла оградку с чужой могилы и поставила ее на участке своих родственников
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Кража#Кладбище#Ограждение
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