Напарник Лары Крофт. В Омской области мужчина крал и продавал оградки с кладбища

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Омской области сотрудники УМВД задержали мужчину, подозреваемого в краже могильных ограждений в Азовском районе. Первой жалобу написала жительница села Березовка. На могиле дедушки она не увидела оградку, когда в очередной раз посетила кладбище. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.
Очевидцы рассказали, что видели односельчанина, который загружал оградку в легковушку. Мужчина не стал отрицать вину и признался, что он продал ее случайному водителю за 1,5 тыс рублей.
В этот же день злоумышленник забрал ограждение с могилы матери одной из сельчанок. Сумма ущерба также составила 10 тыс рублей. Сельчанин сознался и в этой краже. Он похитил обе оградки, спрятал их в лесу и после продал. В отношении неоднократно судимого 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Ранее Город55 писал о молодой женщине, которая украла оградку с чужой могилы и поставила к своим усопшим родственникам. Инцидент зарегистрировали в Павлодарском районе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.