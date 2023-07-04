Напарник Лары Крофт. В Омской области мужчина крал и продавал оградки с кладбища

В этот же день злоумышленник забрал ограждение с могилы матери одной из сельчанок. Сумма ущерба также составила 10 тыс рублей. Сельчанин сознался и в этой краже. Он похитил обе оградки, спрятал их в лесу и после продал. В отношении неоднократно судимого 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».